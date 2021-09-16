***HLY* *HALKI* *ZOREN*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
16.09.2021 16:38
***HLY******HALKI******ZOREN*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin 2.000.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 500.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 805.407,015 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU 500.000 % 62,08 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
ERTUĞRUL ERDOĞAN 200.000 % 24,83 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
HARUN ZEREY 100.000 % 12,42 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964104
BIST
16:331.423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.421
16:338,5195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0926
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5196
En Düşük
8,4182
16:3310,0305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0580
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0395
En Düşük
9,9414
16:33481,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -5,04
|Açılış
|: 481,02
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
479,82
BIST En Aktif Hisseler16:33
|GARFA
|9,35
|6.300.216
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|2.345.100
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|51.799.276
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.069.757
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|129.638.439
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.560.707
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|60.842.728
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,52
|1.273.492.641
|% 0,95
|
|THYAO
|12,34
|610.526.091
|% 0,65
|
|KOZAL
|96,35
|412.662.362
|% -2,43
|
|BIOEN
|35,72
|395.195.559
|% 1,82
|
|TUPRS
|108,80
|379.973.620
|% -0,37
|
|GARAN
|9,52
|1.273.492.641
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,47
|274.533.090
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|142.621.274
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|79.992.263
|% -0,69
|
|IHGZT
|1,16
|60.842.728
|% -9,38
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5155
|8,5195
|% 1,10
|
|Euro
|10,0237
|10,0305
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,6842
|11,7428
|% 0,47
|
|Frank
|9,1350
|9,1900
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2594
|2,2707
|% 0,85
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|-41,46
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|3.189
|3.237
|-38,00
|
|Tam
|3.173
|3.253
|-38,31
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|-18,54
|
|Çeyrek
|769
|787
|-9,27
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|-1,02
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|-0,18
|
Seans Raporu
16:33
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16:45DOGUB
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 818, 250 adet işlem
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16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 84 artarak (% 0.07 ) 1, 248
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16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, FRIGO, BASCM, TEZOL
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16:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHGZT, NUGYO, ISKUR, ISKPL
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16:41
YUNSA, KNFRT, TEZOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında