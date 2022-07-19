***HMG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.07.2022 17:46
***HMG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [HMG]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 28/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
HMG
HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046590
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1264
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
18:0517,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2693
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
18:05966,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,39
|Açılış
|: 966,94
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|3,85
|104.485.863
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.645.537
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.737.925
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|19.893.179
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,02
|52.736.990
|% -8,52
|
|RODRG
|20,50
|776.957
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.854.639
|% -4,42
|
|PENTA
|409,50
|38.994.275
|% -3,87
|
|KRGYO
|8,60
|15.969.252
|% -3,80
|
|THYAO
|51,10
|4.686.737.001
|% 2,24
|
|SISE
|21,18
|1.886.476.852
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|KCHOL
|34,82
|1.241.330.699
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|ODAS
|3,46
|1.210.254.356
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|276.306.103
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,50
|893.613.423
|% 2,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5374
|17,5588
|% 0,73
|
|Euro
|17,9539
|17,9833
|% 1,52
|
|Sterlin
|21,0425
|21,1480
|% 1,13
|
|Frank
|18,0521
|18,1608
|% 1,45
|
|Riyal
|4,6619
|4,6853
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|3,28
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,46
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.544
|6.626
|2,00
|
|Yarım
|3.188
|3.239
|6,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.619
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
-
17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
-
17:55XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem