***HMG* *HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
19.07.2022 15:32
***HMG******HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
28/07/2022
Açıklamalar
SPK nın 24/06/23218 tarih ve E-12233903-305_04-23218 sayılı izni ile HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046436
BIST
16:472.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 40,43
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:4717,5823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1499
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:4718,0107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2967
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:47967,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,25
|Açılış
|: 967,80
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:47
|EUKYO
|3,52
|1.953.619
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.110.859
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.371.541
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|16.537.737
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|10.013.039
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|37.183.913
|% -5,48
|
|PENTA
|408,40
|35.849.323
|% -4,13
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,90
|39.817.100
|% -3,68
|
|THYAO
|51,05
|3.726.226.241
|% 2,14
|
|SISE
|20,94
|1.372.173.824
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,04
|1.265.965.505
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,55
|1.142.434.490
|% 3,64
|
|ODAS
|3,55
|961.447.783
|% 1,72
|
|EKGYO
|3,04
|1.265.965.505
|% 2,36
|
|ODAS
|3,55
|961.447.783
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,55
|1.142.434.490
|% 3,64
|
|TSKB
|2,20
|245.061.840
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,48
|798.066.842
|% 2,54
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5700
|17,5823
|% 0,86
|
|Euro
|17,9987
|18,0107
|% 1,67
|
|Sterlin
|21,0766
|21,1823
|% 1,30
|
|Frank
|18,1101
|18,2192
|% 1,78
|
|Riyal
|4,6665
|4,6899
|% 0,64
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,52
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,65
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.551
|6.618
|-6,00
|
|Yarım
|3.192
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,91
|
Seans Raporu
16:47
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