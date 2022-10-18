***HMV* *HFP* *HUNER*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.10.2022 20:29
***HMV******HFP******HUNER*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUNER]
İlgili Fonlar [HMV]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Maddesinin açıklama yükümlülüğü, b) bendi, "Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması ve söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir." uyarınca, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.(HUNER) hisselerinin toplamı, 14.10.2022 tarihinde 29.000.000 TL nominal hisse satımı sonucunda, %5 sınırının altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tasarrufçulara ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/10/2022 0 29.000.000 29.000.000 56.369.999 27.369.999 % 5,37 % 3,18 % 4,72 % 2,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072774
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,78
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,5808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0037
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5538
18:0518,1772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1516
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1383
18:05972,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -14,86
|Açılış
|: 972,62
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
972,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5671
|18,5808
|% -0,02
|
|Euro
|18,1402
|18,1772
|% -0,83
|
|Sterlin
|20,7707
|20,8749
|% -1,01
|
|Frank
|18,3976
|18,5084
|% -1,21
|
|Riyal
|4,9242
|4,9489
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-23,05
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-15,20
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.617
|6.713
|-51,00
|
|Yarım
|3.224
|3.282
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.642
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,12
|92,12
|2,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
-
17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem