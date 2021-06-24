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***HNN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

24.06.2021 15:36



***HNN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [HNN]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 25/06/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                                        FON KODUESKİ FON UNVANI                                                      YENİ FON UNVANI HNNGaranti Portföy 2025 Serbest (Döviz-ABD Doları)FonGaranti Portföy Ocak 2023 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943962


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Yarım 1.591 1.632 1,35  
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