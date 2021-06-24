***HNN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.06.2021 15:36
***HNN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [HNN]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 25/06/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI HNNGaranti Portföy 2025 Serbest (Döviz-ABD Doları)FonGaranti Portföy Ocak 2023 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943962
BIST
16:481.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,22
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:488,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0091
|Açılış
|: 75,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 75,5600
|
8,7178
En Düşük
8,6753
16:4810,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
10,4425
En Düşük
10,3652
16:487,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,07
|Açılış
|: 7,34
|
|Önceki Kapanış
|: 7,27
|
7,36
En Düşük
7,26
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ALKA
|16,50
|4.857.760
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.171.237
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.629.703
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.153.059
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.480.738
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.547.553
|% -9,86
|
|BERA
|12,95
|157.166.919
|% -8,09
|
|VAKFN
|11,88
|340.519.346
|% -7,04
|
|THYAO
|14,39
|544.563.833
|% -1,51
|
|KRDMD
|6,84
|516.720.097
|% 1,94
|
|GARAN
|8,32
|436.667.968
|% -0,24
|
|FENER
|39,50
|346.357.781
|% 1,80
|
|VAKFN
|11,88
|340.519.346
|% -7,04
|
|EKGYO
|2,10
|289.425.646
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,22
|218.534.145
|% -1,33
|
|KRDMD
|6,84
|516.720.097
|% 1,94
|
|GARAN
|8,32
|436.667.968
|% -0,24
|
|PETKM
|5,45
|279.473.885
|% 0,18
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7136
|8,7178
|% 0,10
|
|Euro
|10,4352
|10,4397
|% 0,32
|
|Sterlin
|12,0718
|12,1324
|% -0,15
|
|Frank
|9,4754
|9,5324
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3146
|2,3262
|% -0,03
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|11,82
|
|Altın Gr.
|500
|500
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|7,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|2,78
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|1,35
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,07
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|0,16
|