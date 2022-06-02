***HPI* *AKFGY* *SANEL* *QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.06.2022 09:09
a Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFGY, QUAGR, SANEL]
İlgili Fonlar [HPI]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034125
BIST
10:112.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 16,05
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.579
10:1116,4610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0688
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4616
En Düşük
16,3796
10:1117,6871
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1911
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6871
En Düşük
17,4621
10:11979,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,26
|Açılış
|: 979,60
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,38
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler10:11
|OZRDN
|14,20
|1.291.291
|% 9,99
|
|AKMGY
|45,86
|1.103.688
|% 7,10
|
|AKSGY
|2,27
|5.992.371
|% 5,09
|
|ULUUN
|16,42
|80.368.432
|% 4,92
|
|EPLAS
|18,17
|8.469.569
|% 4,85
|
|KRSTL
|7,52
|2.396.669
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,16
|40.359.379
|% -6,17
|
|MRGYO
|1,56
|1.442.311
|% -4,88
|
|SILVR
|14,36
|166.508
|% -4,46
|
|IHLGM
|0,76
|8.992.863
|% -2,56
|
|THYAO
|49,88
|578.333.661
|% 1,26
|
|KRDMD
|15,15
|192.658.717
|% 0,33
|
|PETKM
|10,36
|187.839.617
|% 2,68
|
|SASA
|37,90
|165.911.671
|% 0,48
|
|ASELS
|25,04
|134.275.773
|% 0,56
|
|TSKB
|2,27
|78.541.688
|% -1,30
|
|EKGYO
|2,85
|82.348.537
|% 1,42
|
|DOHOL
|3,92
|92.243.745
|% 1,19
|
|PETKM
|10,36
|187.839.617
|% 2,68
|
|YKBNK
|4,78
|81.613.458
|% 0,84
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4554
|16,4610
|% 0,42
|
|Euro
|17,6347
|17,6871
|% 1,09
|
|Sterlin
|20,5555
|20,6585
|% 0,74
|
|Frank
|17,0885
|17,1915
|% 0,82
|
|Riyal
|4,3740
|4,3959
|% 0,38
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|4,89
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,02
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,97
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|-1,93
|