***HPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.10.2021 15:55
***HPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [HPI]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 08/10/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI HPI Hedef Portföy İdeal Serbest Serbest Fon Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968008
BIST
16:441.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 22,99
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:448,8798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0095
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:4410,2835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0110
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:44501,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,71
|Açılış
|: 501,11
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:44
|YUNSA
|17,60
|26.940.247
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.080.031
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.790.571
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.123.177
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.717.608
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|12.780.300
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.883.354
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.031.390
|% -9,57
|
|PETKM
|6,21
|1.914.233.553
|% 1,80
|
|GARAN
|9,34
|1.162.462.704
|% 1,30
|
|THYAO
|14,07
|763.392.041
|% 2,63
|
|EREGL
|16,85
|714.450.883
|% 4,33
|
|ASELS
|15,47
|669.491.961
|% 4,32
|
|PETKM
|6,21
|1.914.233.553
|% 1,80
|
|GARAN
|9,34
|1.162.462.704
|% 1,30
|
|ODAS
|1,45
|162.276.616
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|177.688.185
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,36
|455.059.037
|% 4,09
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8777
|8,8798
|% 0,11
|
|Euro
|10,2790
|10,2835
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0257
|12,0860
|% 0,08
|
|Frank
|9,5331
|9,5905
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3574
|2,3692
|% -0,06
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-3,46
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|-12,46
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|-6,03
|
|Çeyrek
|800
|819
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,64
|80,64
|-0,44
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:57MIPAZ
Yüzde 4.86 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 997, 501 adet işlem
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22 artarak (% 1.83 ) 1, 223
-
16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZBAL, SODSN, MERIT, KUYAS, YUNSA, DOBUR
-
16:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, PAMEL, DZGYO, KERVN, IDEAS, SEYKM
-
16:56
ISBIR, BURCE, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında