***HPL* *ESCAR* *ERSU* *YGYO* *ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.04.2022 09:28
***HPL******ESCAR******ERSU******YGYO******ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALMAD, ERSU, ESCAR, YGYO]
İlgili Fonlar [HPL]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021680
BIST
10:472.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 14,24
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.529
En Düşük
2.521
10:4714,6563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0197
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
10:4715,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0488
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
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15,8428
En Düşük
15,7630
10:47933,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,75
|Açılış
|: 933,12
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,38
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:45
|DAGHL
|19,29
|5.375.446
|% 9,98
|
|IHAAS
|19,81
|13.544.185
|% 6,33
|
|BFREN
|1.248,10
|25.940.043
|% 5,96
|
|ALCAR
|307,10
|36.063.242
|% 5,50
|
|MEPET
|3,66
|16.777.118
|% 4,87
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|ISGYO
|11,42
|19.577.803
|% -7,15
|
|KARYE
|14,52
|59.277.121
|% -6,62
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|MIPAZ
|5,98
|2.958.353
|% -3,55
|
|THYAO
|37,92
|1.016.187.832
|% 0,74
|
|KRDMD
|16,38
|929.701.168
|% 1,49
|
|GARAN
|14,43
|841.824.553
|% 0,07
|
|ASELS
|28,32
|566.129.494
|% 0,57
|
|EREGL
|35,68
|541.421.043
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,93
|322.369.036
|% 1,03
|
|TSKB
|2,02
|185.266.866
|% 1,00
|
|YKBNK
|5,31
|444.128.121
|% 1,34
|
|ODAS
|2,35
|141.718.897
|% -1,26
|
|VAKBN
|4,41
|262.057.328
|% 1,61
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6536
|14,6564
|% 0,14
|
|Euro
|15,8267
|15,8457
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,0078
|19,1031
|% 0,10
|
|Frank
|15,4486
|15,5416
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8964
|3,9159
|% 0,30
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|0,89
|
|Altın Gr.
|932
|932
|1,05
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,88
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