***HPL* *MERKO* *FRIGO* *ESCAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.11.2021 09:16
***HPL******MERKO******FRIGO******ESCAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ESCAR, FRIGO, MERKO]
İlgili Fonlar [HPL]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974630
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
0
En Düşük
0
18:059,7031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0624
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
18:0511,2544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0538
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
18:05553,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 5,20
|Açılış
|: 553,36
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,17
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6961
|9,7031
|% 0,65
|
|Euro
|11,2437
|11,2544
|% 0,48
|
|Sterlin
|13,2208
|13,2871
|% 0,52
|
|Frank
|10,5951
|10,6590
|% 0,62
|
|Riyal
|2,5802
|2,5932
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,56
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,01
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-0,43
|