***HPL* *METRO* *ANSGR* *HEDEF* *AVGYO* *ESCAR* *AH9* *VANGD* *IAR* *HDH* *ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***HPL******METRO******ANSGR******HEDEF******AVGYO******ESCAR******AH9******VANGD******IAR******HDH******ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [ANSGR, ARDYZ, AVGYO, ESCAR, HEDEF, METRO, VANGD]İlgili Fonlar [AH9, IAR, HPL, HDH]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986510BIST