***HPO* *HOB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***HPO******HOB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [HPO, HOB]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 14/07/2021 tarihinden itibaren bünyesinde birleşilen fonun unvanı ve kodu kullanılacaktır. Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon Bünyesinde Birleşilen Fon HOB-HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu HPO – HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942402BIST