***HPY* *HMS*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
19.07.2022 15:37
***HPY******HMS*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
21/07/2022
Açıklamalar
SPK nın 24/06/23218 tarih ve E-12233903-305.04-23218 sayılı izni ile HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046444
BIST
16:412.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 43,74
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:4117,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1503
|Açılış
|: 17,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:4118,0278
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,3138
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:41968,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,05
|Açılış
|: 968,60
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:41
|EUKYO
|3,52
|1.943.059
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.110.859
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.369.884
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|10.013.039
|% 9,98
|
|TURGG
|208,20
|16.494.639
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|37.155.041
|% -5,48
|
|PENTA
|408,50
|35.795.826
|% -4,11
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|55,00
|39.768.409
|% -3,51
|
|THYAO
|50,90
|3.625.279.990
|% 1,84
|
|SISE
|20,94
|1.356.660.569
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,03
|1.265.140.310
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,54
|1.139.225.916
|% 3,42
|
|ODAS
|3,55
|960.728.209
|% 1,72
|
|EKGYO
|3,03
|1.265.140.310
|% 2,02
|
|ODAS
|3,55
|960.728.209
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,54
|1.139.225.916
|% 3,42
|
|TSKB
|2,20
|244.195.220
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,48
|795.181.664
|% 2,54
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5754
|17,5827
|% 0,86
|
|Euro
|18,0152
|18,0278
|% 1,77
|
|Sterlin
|21,0841
|21,1898
|% 1,33
|
|Frank
|18,1150
|18,2241
|% 1,81
|
|Riyal
|4,6658
|4,6892
|% 0,62
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,52
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,65
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.551
|6.618
|-6,00
|
|Yarım
|3.192
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,91
|
Seans Raporu
16:41
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16:56AGHOL
Yüzde 6.18 oranında artışla 59.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 842, 813 adet işlem
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16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 98 artarak (% 1.72 ) 2, 659
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16:55XU100
Endeks 2, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 25, 778.00 milyon TL de
-
16:55KONYA
Yüzde 9.42 oranında artışla 1, 312.90 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 083 adet işlem
-
16:54PEKGY
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 522, 184 adet işlem