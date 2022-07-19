***HPY* *HPT*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği









***HPY******HPT*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [HPT]TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanHSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuYeni UnvanHSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi21/07/2022AçıklamalarSPK nın 24/06/23218 tarih ve E-12233903-305.04-23218 sayılı izni ile HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fon unvan değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046442BIST