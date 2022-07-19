***HPY* *HPT*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
19.07.2022 15:36
***HPY******HPT*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Yeni Unvan
HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
21/07/2022
Açıklamalar
SPK nın 24/06/23218 tarih ve E-12233903-305.04-23218 sayılı izni ile HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fon unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046442
BIST
16:362.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 40,94
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:3617,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1490
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:3618,0427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,3287
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
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18,0633
En Düşük
17,6727
16:36968,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,67
|Açılış
|: 968,20
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:34
|POLTK
|678,80
|10.051.125
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|1.902.075
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.358.940
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|16.372.009
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|9.999.292
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,35
|36.805.037
|% -5,17
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|408,70
|35.608.659
|% -4,06
|
|CANTE
|54,95
|39.292.626
|% -3,60
|
|THYAO
|50,85
|3.554.864.718
|% 1,74
|
|SISE
|20,92
|1.322.473.547
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,04
|1.262.715.794
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,55
|1.120.995.395
|% 3,64
|
|ODAS
|3,58
|937.381.672
|% 2,58
|
|EKGYO
|3,04
|1.262.715.794
|% 2,36
|
|ODAS
|3,58
|937.381.672
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,55
|1.120.995.395
|% 3,64
|
|TSKB
|2,20
|243.752.467
|% 2,80
|
|SKBNK
|1,18
|107.604.906
|% 5,36
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5732
|17,5794
|% 0,84
|
|Euro
|18,0170
|18,0268
|% 1,77
|
|Sterlin
|21,0695
|21,1752
|% 1,26
|
|Frank
|18,1082
|18,2172
|% 1,77
|
|Riyal
|4,6664
|4,6898
|% 0,63
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,55
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,19
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.611
|-2,00
|
|Tam
|6.539
|6.603
|-21,00
|
|Yarım
|3.186
|3.228
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,65
|