***HPY* *HSA*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
19.07.2022 15:32
***HPY******HSA*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
HSBC Portföy Değişken Fon
Yeni Unvan
HSBC Portföy Değişken (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
21/07/2022
Açıklamalar
SPK nın 24/06/23218 tarih ve E-12233903-305.04-23218 sayılı izni ile HSBC Portföy Değişken Fon unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046437
BIST
16:472.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 40,43
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:4717,5823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1499
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:4718,0107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2967
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:47967,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,25
|Açılış
|: 967,80
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:45
|EUKYO
|3,52
|1.953.619
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.110.859
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.371.541
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|16.716.789
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|10.013.039
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|37.225.999
|% -5,48
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|409,00
|35.921.594
|% -3,99
|
|CANTE
|54,90
|39.929.821
|% -3,68
|
|THYAO
|51,00
|3.747.379.711
|% 2,04
|
|SISE
|20,94
|1.379.477.026
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,03
|1.266.450.751
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,55
|1.142.670.863
|% 3,64
|
|ODAS
|3,54
|972.545.156
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,03
|1.266.450.751
|% 2,02
|
|ODAS
|3,54
|972.545.156
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,55
|1.142.670.863
|% 3,64
|
|TSKB
|2,21
|245.104.939
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,48
|798.375.320
|% 2,54
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5734
|17,5841
|% 0,87
|
|Euro
|18,0046
|18,0170
|% 1,71
|
|Sterlin
|21,0782
|21,1839
|% 1,30
|
|Frank
|18,1118
|18,2209
|% 1,79
|
|Riyal
|4,6665
|4,6899
|% 0,64
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|2,13
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,91
|
|Cumhuriyet
|6.531
|6.629
|16,00
|
|Tam
|6.554
|6.619
|-5,00
|
|Yarım
|3.193
|3.236
|3,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.618
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,81
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,40
|
Seans Raporu
16:45
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17:00
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17:00XU050
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17:00
RAYSG, YEOTK, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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KARYE, NUGYO, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında