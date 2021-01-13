***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2021 12:01
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.443,66 % 0,0072 % 0,1404 % 1.939,849
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901749
BIST
18:051.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.545
18:057,4146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4184
En Düşük
7,3954
18:059,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0229
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,0316
En Düşük
8,9913
18:05438,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,96
|Açılış
|: 438,58
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,24
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|4,51
|2.140.134
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.059,00
|5.465.255
|% 10,00
|
|CMBTN
|436,70
|25.827.196
|% 10,00
|
|CMENT
|56,10
|4.109.045
|% 10,00
|
|DAGHL
|15,07
|3.326.406
|% 10,00
|
|LUKSK
|35,10
|6.563.921
|% -10,00
|
|KAPLM
|34,20
|2.179.566
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|178.143.258
|% -9,99
|
|FENER
|38,98
|659.364.436
|% -9,98
|
|FORMT
|5,33
|41.880.887
|% -9,97
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 4,45
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 3,27
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 7,39
|
|TCELL
|17,15
|1.568.906.832
|% 2,76
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 6,86
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 7,39
|
|TSKB
|1,90
|828.031.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|997.648.240
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 4,45
|
|ZOREN
|3,05
|851.805.737
|% 3,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3959
|7,4146
|% 0,16
|
|Euro
|8,9973
|9,0233
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,0657
|10,1161
|% 0,05
|
|Frank
|8,3067
|8,3567
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9680
|1,9779
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-6,64
|
|Altın Gr.
|438
|439
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|5,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|1,16
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,56
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,90
|55,90
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CMBTN
Yüzde 9.57 oranında artışla 435.00 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 892 adet işlem
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17:57SAFKR
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17:56XU100
Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 33, 563.00 milyon TL de
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17:56ETYAT
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17:55VESTL
Yüzde 8.75 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 196, 023 adet işlem