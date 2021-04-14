***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 17:42
82 % 551,8068
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928156
BIST
17:271.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 23,12
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
17:278,0861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0196
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
17:279,6911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0060
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
17:27451,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,69
|Açılış
|: 451,23
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler17:27
|VAKKO
|14,09
|48.150.939
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.249.520
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.796.411
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.856.231
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|676.683.473
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.449.549
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|79.757.088
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.635.872
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.115.481
|% -9,98
|
|EREGL
|17,36
|1.317.795.545
|% 1,58
|
|GARAN
|6,90
|1.266.350.414
|% 2,99
|
|KRDMD
|7,40
|676.943.154
|% 0,41
|
|SASA
|46,54
|676.683.473
|% 9,97
|
|SISE
|7,36
|616.013.130
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,13
|475.182.324
|% 2,40
|
|GARAN
|6,90
|1.266.350.414
|% 2,99
|
|EKGYO
|1,86
|302.281.322
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,25
|471.076.673
|% 4,84
|
|TSKB
|1,33
|181.547.456
|% 3,10
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0842
|8,0861
|% -0,24
|
|Euro
|9,6772
|9,6911
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1139
|11,1697
|% 0,00
|
|Frank
|8,7314
|8,7840
|% -0,44
|
|Riyal
|2,1514
|2,1622
|% -0,17
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-6,49
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,10
|65,10
|1,43
|