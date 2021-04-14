***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 17:42
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28,14 % 0,0021 % 0 % 2,1059
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928165
BIST
17:271.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 22,92
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
17:278,0943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
17:279,6941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0030
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
17:27451,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,64
|Açılış
|: 451,23
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler17:27
|VAKKO
|14,09
|48.155.448
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.249.520
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.804.347
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.860.700
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|676.755.145
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.452.519
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|79.831.106
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.635.872
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.115.481
|% -9,98
|
|EREGL
|17,37
|1.318.716.440
|% 1,64
|
|GARAN
|6,90
|1.266.778.558
|% 2,99
|
|KRDMD
|7,41
|691.728.601
|% 0,54
|
|SASA
|46,54
|676.755.145
|% 9,97
|
|SISE
|7,35
|616.190.166
|% 2,37
|
|YKBNK
|2,13
|475.601.778
|% 2,40
|
|GARAN
|6,90
|1.266.778.558
|% 2,99
|
|EKGYO
|1,86
|302.359.170
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,24
|471.135.779
|% 4,52
|
|TSKB
|1,33
|181.660.231
|% 3,10
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0905
|8,0943
|% -0,14
|
|Euro
|9,6838
|9,6941
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,1128
|11,1686
|% -0,01
|
|Frank
|8,7331
|8,7857
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1513
|2,1621
|% -0,18
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-11,12
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,01
|65,01
|1,34
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
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17:38GSDDE
Yüzde 7.84 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 634, 797 adet işlem
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17:37BRKSN
Yüzde 7.46 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 748, 615 adet işlem
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17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 35 artarak (% 1.54 ) 1, 210
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17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, DITAS, MARTI, BTCIM, QUAGR, TMPOL, BNTAS, VAKKO, SASA, ISGYO
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, BJKAS, ETYAT, FRIGO, TKURU, ORMA, ANELE, SAYAS, SAMAT