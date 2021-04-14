***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 17:42
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.901,51 % 0,0049
17:281.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 22,80
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
17:288,0942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0115
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
17:289,6955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
17:28451,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,34
|Açılış
|: 451,57
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler17:28
|VAKKO
|14,09
|48.150.939
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.249.520
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.796.411
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.856.231
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|676.683.473
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.449.549
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|79.757.088
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.635.872
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.115.481
|% -9,98
|
|EREGL
|17,36
|1.317.795.545
|% 1,58
|
|GARAN
|6,90
|1.266.350.414
|% 2,99
|
|KRDMD
|7,40
|676.943.154
|% 0,41
|
|SASA
|46,54
|676.683.473
|% 9,97
|
|SISE
|7,36
|616.013.130
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,13
|475.182.324
|% 2,40
|
|GARAN
|6,90
|1.266.350.414
|% 2,99
|
|EKGYO
|1,86
|302.281.322
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,25
|471.076.673
|% 4,84
|
|TSKB
|1,33
|181.547.456
|% 3,10
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0892
|8,0942
|% -0,14
|
|Euro
|9,6854
|9,6955
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,1139
|11,1697
|% 0,00
|
|Frank
|8,7314
|8,7840
|% -0,44
|
|Riyal
|2,1514
|2,1622
|% -0,17
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-6,49
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,10
|65,10
|1,43
|
Seans Raporu
17:28
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17:41ISDMR
Yüzde 5.36 oranında artışla 13.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 371, 643 adet işlem
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17:40XU100
Endeks 1, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 14, 698.00 milyon TL de
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17:40VAKKO
Yüzde 9.99 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 525, 272 adet işlem
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17:39MRGYO
Yüzde 4.98 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 024, 710 adet işlem
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17:38GSDDE
Yüzde 7.84 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 634, 797 adet işlem