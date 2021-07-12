***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2021 11:37
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25.392,46 % 0,002388 % 0,01565 % 655,375872
HSBC BANK A.Ş., 2.388,66 % 0,00783 % 0,001472 % 18,80097
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950186
BIST
11:271.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.373
11:278,6396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0185
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
11:2710,2618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0308
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2450
11:27501,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,33
|Açılış
|: 501,22
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,61
BIST En Aktif Hisseler11:27
|VBTYZ
|13,72
|42.786.780
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|12.930.851
|% 9,73
|
|RTALB
|21,82
|59.851.886
|% 9,70
|
|PKENT
|2.500,00
|534.335
|% 8,59
|
|AVHOL
|5,33
|8.911.623
|% -9,97
|
|IDEAS
|50,80
|5.504.302
|% -7,55
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|SAMAT
|3,92
|2.366.119
|% -5,54
|
|KATMR
|2,74
|15.206.901
|% -5,52
|
|GARAN
|8,64
|406.299.834
|% 1,29
|
|KRDMD
|7,29
|233.064.197
|% 0,97
|
|EREGL
|18,42
|230.581.518
|% 2,05
|
|THYAO
|13,52
|230.407.769
|% -0,37
|
|PETKM
|5,43
|202.026.095
|% -0,18
|
|PEKGY
|1,10
|60.908.228
|% 0,00
|
|GARAN
|8,64
|406.299.834
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,30
|90.939.929
|% 0,88
|
|PETKM
|5,43
|202.026.095
|% -0,18
|
|KRDMD
|7,29
|233.064.197
|% 0,97
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6373
|8,6396
|% -0,21
|
|Euro
|10,2578
|10,2618
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,9522
|12,0122
|% -0,39
|
|Frank
|9,4148
|9,4715
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2966
|2,3082
|% -0,21
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-3,75
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,61
|
Seans Raporu
11:27
daha fazla
-
11:36GEDZA
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 741 adet işlem
-
11:35NTGAZ
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 361, 848 adet işlem
-
11:34KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 726, 165 adet işlem
-
11:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 78 kaybederek (% -0.12 ) 1, 487
-
11:33XU100
Endeks 1, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 3, 071.00 milyon TL de