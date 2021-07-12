***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2021 11:37
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 55.722,78 % 0,0134 % 0,0928 % 694,4911
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950191
BIST
14:201.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,39
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:208,6364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:2010,2409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0517
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:20499,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,67
|Açılış
|: 499,88
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,39
BIST En Aktif Hisseler14:20
|VBTYZ
|13,72
|45.143.849
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.452.105
|% 9,73
|
|ERBOS
|143,90
|117.680.750
|% 7,55
|
|IDGYO
|1,92
|22.474.441
|% 7,26
|
|IDEAS
|49,46
|12.563.996
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|9.872.936
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.307.686
|% -9,96
|
|KGYO
|5,42
|8.210.623
|% -8,91
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|GARAN
|8,72
|790.494.251
|% 2,23
|
|KRDMD
|7,28
|413.078.131
|% 0,83
|
|THYAO
|13,48
|404.967.099
|% -0,66
|
|PETKM
|5,45
|346.790.163
|% 0,18
|
|EREGL
|18,41
|323.838.279
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,29
|214.061.345
|% 0,44
|
|GARAN
|8,72
|790.494.251
|% 2,23
|
|PEKGY
|1,07
|90.159.917
|% -2,73
|
|PETKM
|5,45
|346.790.163
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,28
|413.078.131
|% 0,83
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6343
|8,6364
|% -0,25
|
|Euro
|10,2350
|10,2409
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,9269
|11,9867
|% -0,60
|
|Frank
|9,3858
|9,4423
|% -0,48
|
|Riyal
|2,2943
|2,3058
|% -0,31
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-8,14
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|-21,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|-23,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-11,46
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,73
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,37
|74,37
|-1,18
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 15 kaybederek (% -0.14 ) 1, 486
-
14:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
-
14:33XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 5, 863.00 milyon TL de
-
14:33KENT
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 226.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 774 adet işlem
-
14:32BLCYT
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 17.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 995 adet işlem