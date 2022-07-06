***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2022 12:03
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 272.483,11 % 0,0092 % 0,0766 % 834,2006
UNLU MENKUL DEĞERLER A.Ş 1.119,82 % 0,021 % 0,0003 % 1,4997
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042081
BIST
13:292.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 14,94
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
13:2917,2514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2779
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
13:2917,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1523
|Açılış
|: 17,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
13:29976,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,57
|Açılış
|: 976,40
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler13:27
|POLHO
|4,52
|64.678.131
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.448.523
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|125.519.066
|% 9,92
|
|SANEL
|8,32
|764.380
|% 9,76
|
|BRKO
|1,59
|1.957.198
|% 9,66
|
|AKGRT
|2,52
|24.850.623
|% -8,03
|
|ULUSE
|192,00
|7.673.208
|% -7,25
|
|KZBGY
|85,05
|1.403.997
|% -4,97
|
|TUPRS
|244,40
|757.569.147
|% -4,23
|
|YONGA
|21,20
|48.512
|% -3,64
|
|THYAO
|47,44
|2.861.219.757
|% 0,94
|
|EREGL
|26,52
|994.576.680
|% 1,69
|
|HEKTS
|31,26
|806.253.674
|% 2,36
|
|SISE
|20,86
|769.555.399
|% -0,67
|
|TUPRS
|244,40
|757.569.147
|% -4,23
|
|EKGYO
|2,76
|584.487.254
|% -1,08
|
|TSKB
|2,02
|164.308.841
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,21
|284.302.734
|% 0,96
|
|THYAO
|47,44
|2.861.219.757
|% 0,94
|
|ODAS
|2,79
|154.838.378
|% 0,36
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2417
|17,2524
|% 1,64
|
|Euro
|17,5967
|17,6155
|% 0,85
|
|Sterlin
|20,5330
|20,6360
|% 1,51
|
|Frank
|17,6874
|17,7940
|% 1,38
|
|Riyal
|4,5790
|4,6020
|% 1,62
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-2,49
|
|Altın Gr.
|977
|977
|14,00
|
|Cumhuriyet
|6.551
|6.650
|63,00
|
|Tam
|6.553
|6.631
|29,00
|
|Yarım
|3.207
|3.242
|14,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,06
|