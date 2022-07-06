***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2022 12:03
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 598,36 % 0,002 % 0,0001 % 2,8763
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042068
BIST
14:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,13
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
14:0517,2538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2803
|Açılış
|: 17,3080
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
14:0517,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1277
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
14:05977,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,23
|Açılış
|: 977,07
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler14:05
|POLHO
|4,52
|64.756.634
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.462.973
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|125.919.284
|% 9,92
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|EMKEL
|2,64
|5.949.046
|% 9,09
|
|AKGRT
|2,53
|25.765.535
|% -7,66
|
|ULUSE
|192,90
|8.377.675
|% -6,81
|
|KZBGY
|85,10
|1.643.235
|% -4,92
|
|KRGYO
|7,37
|34.913.913
|% -4,90
|
|AVHOL
|7,45
|12.960.927
|% -4,73
|
|THYAO
|47,32
|3.032.365.532
|% 0,68
|
|EREGL
|26,34
|1.102.963.291
|% 1,00
|
|SISE
|20,96
|895.916.097
|% -0,19
|
|HEKTS
|31,18
|838.598.139
|% 2,10
|
|TUPRS
|244,10
|801.781.079
|% -4,35
|
|EKGYO
|2,76
|600.130.121
|% -1,08
|
|TSKB
|2,02
|178.159.453
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,20
|302.391.278
|% 0,72
|
|THYAO
|47,32
|3.032.365.532
|% 0,68
|
|ODAS
|2,78
|170.987.763
|% 0,00
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2418
|17,2538
|% 1,65
|
|Euro
|17,5773
|17,5952
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,4941
|20,5969
|% 1,32
|
|Frank
|17,6843
|17,7908
|% 1,36
|
|Riyal
|4,5806
|4,6036
|% 1,65
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-2,97
|
|Altın Gr.
|976
|976
|13,57
|
|Cumhuriyet
|6.550
|6.649
|62,00
|
|Tam
|6.550
|6.628
|26,00
|
|Yarım
|3.206
|3.241
|13,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,11
|