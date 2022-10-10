***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 12:39
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 59.776,21 % 0,0081 % 0,0959 % 1.188,2079
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069698
BIST
14:373.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 18,80
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:3718,5889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0271
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:3718,0238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0779
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:371.003,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,79
|Açılış
|: 1.003,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:37
|ERCB
|42,48
|57.829.813
|% 9,99
|
|CRFSA
|44,32
|84.650.429
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|115.059.321
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|384.424.671
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.350.017
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|130.112.089
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|EKGYO
|4,33
|1.809.405.809
|% 0,70
|
|KONTR
|80,90
|910.683.393
|% 7,87
|
|KOZAL
|193,30
|681.774.913
|% 1,36
|
|ODAS
|7,52
|491.703.784
|% 0,13
|
|TTKOM
|11,84
|478.455.701
|% 1,37
|
|ODAS
|7,52
|491.703.784
|% 0,13
|
|SEGYO
|1,36
|74.589.344
|% 5,43
|
|CONSE
|5,69
|275.317.193
|% 1,97
|
|ADESE
|1,04
|40.014.130
|% 4,00
|
|MOBTL
|2,96
|106.167.658
|% -2,63
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5687
|18,5889
|% -0,15
|
|Euro
|18,0041
|18,0238
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,4895
|20,5923
|% -0,43
|
|Frank
|18,5342
|18,6458
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% -0,18
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-18,82
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-10,49
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|-72,00
|
|Tam
|6.749
|6.799
|-132,00
|
|Yarım
|3.288
|3.324
|-64,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,03
|97,03
|-0,89
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:52AKFGY
Yüzde 5.44 oranında artışla 3.68 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 685, 400 adet işlem
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14:51GLCVY
Yüzde 6.76 oranında artışla 17.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 742, 193 adet işlem
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14:50IHLGM
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.84 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 569, 860 adet işlem
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14:49XU100
Endeks 3, 586 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 36, 136.00 milyon TL de
-
14:49TRCAS
Yüzde 9.49 oranında artışla 19.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 795 adet işlem