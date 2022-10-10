***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 12:39
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 206.953,35 % 0,0011 % 0,0447 % 3.917,355
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069702
BIST
14:343.588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 20,21
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:3418,5924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0236
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:3418,0337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0680
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:341.003,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,88
|Açılış
|: 1.003,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:34
|ERCB
|42,48
|57.829.813
|% 9,99
|
|CRFSA
|44,32
|84.650.429
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|115.059.321
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|384.424.671
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.350.017
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|130.112.089
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,90
|3.879.023.135
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,33
|1.809.405.809
|% 0,70
|
|SASA
|85,80
|1.759.635.895
|% -1,44
|
|SISE
|30,16
|1.530.494.471
|% 1,34
|
|ASELS
|31,98
|1.474.219.491
|% 1,59
|
|EKGYO
|4,33
|1.809.405.809
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,72
|192.123.656
|% -2,82
|
|DOHOL
|5,33
|573.958.306
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,11
|788.759.036
|% -0,37
|
|ISCTR
|8,29
|736.109.982
|% -0,72
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5694
|18,5924
|% -0,13
|
|Euro
|18,0145
|18,0337
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,4846
|20,5874
|% -0,46
|
|Frank
|18,5338
|18,6455
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9288
|4,9536
|% -0,18
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-18,84
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-10,49
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|-72,00
|
|Tam
|6.749
|6.799
|-132,00
|
|Yarım
|3.288
|3.324
|-64,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,03
|97,03
|-0,89
|
Seans Raporu
14:34
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14:49XU100
Endeks 3, 586 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 36, 136.00 milyon TL de
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14:49TRCAS
Yüzde 9.49 oranında artışla 19.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 795 adet işlem
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14:48SEGYO
Yüzde 5.43 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 152, 554 adet işlem
-
14:47DOKTA
Yüzde 6.63 oranında artışla 35.70 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 752 adet işlem
-
14:46KONYA
Yüzde 6.93 oranında artışla 1, 593.80 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 190 adet işlem