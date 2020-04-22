***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
22.04.2020 19:39
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.810.231 1.388.163
Net Dönem Karı (Zararı)
1.540.148 -71.816
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.145 -441.408
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-649.058 -514.470
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 73.062
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
655.203
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.005.240 1.386.728
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 168
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.901 -2.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.040.141 1.388.814
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.458.947 873.504
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
648.716 514.659
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.911.395 -1.430.219
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 62.110.523 3.995.252
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
17 -51.199.128 -5.425.471
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.164 -42.056
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.164 -42.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 490.825 532.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 591.989 490.825
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 592.331 491.450
Ters Repo Alacakları
7 2.501.541
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
8 12.544.070 2.660.046
TOPLAM VARLIKLAR
15.637.942 3.151.496
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 45.148 10.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.148 10.247
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.592.794 3.141.249
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 3.141.249 4.643.284
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.540.148 -71.816
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
62.110.524 3.995.252
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-51.199.127 -5.425.471
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 15.592.794 3.141.249
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 649.058 514.470
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 409.193 -415.681
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
655.202 -73.062
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.713.453 25.727
Yönetim Ücretleri
10 -153.162 -81.533
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -4.855 -4.768
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -362 -2.464
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 -708
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -7.414 -1.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -7.512 -6.484
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-173.305 -97.543
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.540.148 -71.816
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.540.148 -71.816
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.540.148 -71.816
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839943
BIST