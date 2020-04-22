***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.810.231 1.388.163Net Dönem Karı (Zararı)1.540.148 -71.816NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER6.145 -441.408Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-649.058 -514.470Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 73.062Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler655.203İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-13.005.240 1.386.728Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 168Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler34.901 -2.254İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.040.141 1.388.814FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.458.947 873.504Alınan Temettü0 0Alınan Faiz648.716 514.659FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.911.395 -1.430.219Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit17 62.110.523 3.995.252Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit17 -51.199.128 -5.425.471YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)101.164 -42.056NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)101.164 -42.056DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 490.825 532.881DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 591.989 490.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 592.331 491.450Ters Repo Alacakları7 2.501.541Diğer Alacaklar6 0 0Finansal Varlıklar8 12.544.070 2.660.046TOPLAM VARLIKLAR15.637.942 3.151.496YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 45.148 10.247TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)45.148 10.247TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.592.794 3.141.249Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 3.141.249 4.643.284Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.540.148 -71.816Katılma Payı İhraç Tutarı (+)62.110.524 3.995.252Katılma Payı İade Tutarı (-)-51.199.127 -5.425.471TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 15.592.794 3.141.249Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 649.058 514.470Temettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 409.193 -415.681Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar655.202 -73.062Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.713.453 25.727Yönetim Ücretleri10 -153.162 -81.533Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -4.855 -4.768MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -362 -2.464Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri10 0 -708Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -7.414 -1.586Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -7.512 -6.484ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-173.305 -97.543ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.540.148 -71.816NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.540.148 -71.816DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.540.148 -71.816http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839943BIST