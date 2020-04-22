***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.147.994 1.418.309Net Dönem Karı (Zararı)9.765.767 7.989.445NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER9.087.043 -5.263.467Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -224.527 -33.390Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -111.778Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.118.299Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler9.311.570İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-62.225.147 -1.341.335Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-40.397 -8.834Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler69.387 13.790İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-62.254.137 -1.346.291FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-43.372.337 1.384.643Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 224.343 33.666FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.519.073 -1.755.295Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 67.731.253 15.112.446Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -23.212.180 -16.867.741YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.371.079 -336.986Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 111.778NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.371.079 -225.208DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ396.231 621.439DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.767.310 396.231Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.767.493 396.337Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 723.469 60.687Ters Repo Alacakları7 7.004.315Diğer Alacaklar6 40.397 0Finansal Varlıklar8 74.915.555 29.639.979TOPLAM VARLIKLAR84.451.229 30.097.003YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 127.526 58.139TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)127.526 58.139TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)84.323.703 30.038.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 30.038.864 23.804.714Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.765.766 7.989.445Katılma Payı İhraç Tutarı (+)67.731.253 15.112.446Katılma Payı İade Tutarı (-)-23.212.180 -16.867.741TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 84.323.703 30.038.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 224.527 33.390Temettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.006.599 3.320.471Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar9.311.570 5.118.299Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri112.410 111.778Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 61.566 8.999ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.716.672 8.592.937Yönetim Ücretleri10 -746.534 -516.155Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -107.450 -65.461MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri10 -3.241 -2.968Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri10 0 -5.776Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -14.551 -2.271Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -79.129 -10.861ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-950.905 -603.492ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.765.767 7.989.445NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.765.767 7.989.445DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.765.767 7.989.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839944BIST