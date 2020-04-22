***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
22.04.2020 19:39
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.147.994 1.418.309
Net Dönem Karı (Zararı)
9.765.767 7.989.445
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.087.043 -5.263.467
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -224.527 -33.390
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -111.778
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.118.299
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.311.570
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-62.225.147 -1.341.335
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-40.397 -8.834
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
69.387 13.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-62.254.137 -1.346.291
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.372.337 1.384.643
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 224.343 33.666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.519.073 -1.755.295
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 67.731.253 15.112.446
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -23.212.180 -16.867.741
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.371.079 -336.986
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 111.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.371.079 -225.208
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
396.231 621.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.767.310 396.231
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.767.493 396.337
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 723.469 60.687
Ters Repo Alacakları
7 7.004.315
Diğer Alacaklar
6 40.397 0
Finansal Varlıklar
8 74.915.555 29.639.979
TOPLAM VARLIKLAR
84.451.229 30.097.003
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 127.526 58.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
127.526 58.139
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
84.323.703 30.038.864
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 30.038.864 23.804.714
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.765.766 7.989.445
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
67.731.253 15.112.446
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-23.212.180 -16.867.741
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 84.323.703 30.038.864
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 224.527 33.390
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.006.599 3.320.471
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.311.570 5.118.299
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
112.410 111.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 61.566 8.999
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.716.672 8.592.937
Yönetim Ücretleri
10 -746.534 -516.155
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -107.450 -65.461
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
10 -3.241 -2.968
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 -5.776
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -14.551 -2.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -79.129 -10.861
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-950.905 -603.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.765.767 7.989.445
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.765.767 7.989.445
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.765.767 7.989.445
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839944
BIST