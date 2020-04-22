***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-439.962 11.669.645Net Dönem Karı (Zararı)2.617.577 1.578.565NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER364.866 -418.168Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.042.885 -1.937.110Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-433.351Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.952.293Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.407.751İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.465.059 8.543.419Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-222.046Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler159.941 -16.724İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.625.000 8.782.189FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.482.616 9.703.816Alınan Temettü226.565Alınan Faiz12 1.042.654 1.739.264FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI842.937 -15.031.048Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 8.290.852 14.464.989Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -7.447.915 -29.496.037YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)402.975 -3.361.403Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi433.351NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)402.975 -2.928.052DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ73.368 3.001.420DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 476.343 73.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 476.574 73.416Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 377.990 308.809Ters Repo Alacakları7 5.003.082 500.698Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar8 10.820.550 12.174.818TOPLAM VARLIKLAR16.678.196 13.057.741YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 186.605 26.664TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)186.605 26.664TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)16.491.591 13.031.077Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 13.031.077 26.483.560Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.617.577 1.578.565Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8.290.852 14.464.989Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.447.915 -29.496.037TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 16.491.591 13.031.077Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.042.885 1.710.545Temettü Gelirleri12 158.186 226.565Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 245.762 1.662.252Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.407.752 -1.952.293Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 433.351Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 51.442 28.401ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.906.027 2.108.821Yönetim Ücretleri10 -210.983 -440.746Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -56.201 -61.305MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -939 -2.731Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri10 0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -11.165 -13.218Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -9.162 -12.256ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-288.450 -530.256ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.617.577 1.578.565NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.617.577 1.578.565DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.617.577 1.578.565http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839945BIST