***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
22.04.2020 19:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-439.962 11.669.645
Net Dönem Karı (Zararı)
2.617.577 1.578.565
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
364.866 -418.168
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.042.885 -1.937.110
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-433.351
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.952.293
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.407.751
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.465.059 8.543.419
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-222.046
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
159.941 -16.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.625.000 8.782.189
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.482.616 9.703.816
Alınan Temettü
226.565
Alınan Faiz
12 1.042.654 1.739.264
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
842.937 -15.031.048
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 8.290.852 14.464.989
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -7.447.915 -29.496.037
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
402.975 -3.361.403
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
433.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
402.975 -2.928.052
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.368 3.001.420
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 476.343 73.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 476.574 73.416
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 377.990 308.809
Ters Repo Alacakları
7 5.003.082 500.698
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
8 10.820.550 12.174.818
TOPLAM VARLIKLAR
16.678.196 13.057.741
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 186.605 26.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
186.605 26.664
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.491.591 13.031.077
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 13.031.077 26.483.560
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.617.577 1.578.565
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.290.852 14.464.989
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.447.915 -29.496.037
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 16.491.591 13.031.077
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.042.885 1.710.545
Temettü Gelirleri
12 158.186 226.565
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 245.762 1.662.252
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.407.752 -1.952.293
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 433.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 51.442 28.401
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.906.027 2.108.821
Yönetim Ücretleri
10 -210.983 -440.746
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -56.201 -61.305
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -939 -2.731
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -11.165 -13.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -9.162 -12.256
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-288.450 -530.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.617.577 1.578.565
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.617.577 1.578.565
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.617.577 1.578.565
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839945
BIST