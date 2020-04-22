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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.04.2020 19:40
GÜNCEL HABERLER



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-288.543.469 0
Net Dönem Karı (Zararı)
87.833.389 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
12.845.212 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.965.598 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17.810.810 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-394.187.567 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.299.733 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-400.487.300 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-293.508.966 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 4.965.497 0
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
288.726.194 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 398.171.508 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -109.445.314 0
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
182.725 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
182.725 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 182.725 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 182.826 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
7 382.676.490 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
Diğer Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
382.859.316 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 6.299.733 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.299.733 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
376.559.583 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
87.833.389 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
398.171.508 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-109.445.314 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 376.559.583 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.965.598 0
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 65.731.619 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 17.810.810 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
88.508.027 0
Yönetim Ücretleri
9 -526.575 0
Performans Ücretleri
9 0 0
Saklama Ücretleri
9 -108.191 0
MKK Ücretleri
9 0 0
Denetim Ücretleri
9 -548 0
Danışmanlık Ücretleri
9 0 0
Kurul Ücretleri
9 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -3.425 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -35.899 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-674.638 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.833.389 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
87.833.389 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
87.833.389 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839946


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Yarım 1.234 1.267 22,70  
Çeyrek 619 633 11,30  
Gümüş.Ons 15,02 15,06 0,15  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,04  
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