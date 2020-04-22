***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-288.543.469 0Net Dönem Karı (Zararı)87.833.389 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER12.845.212 0Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili DüzeltmelerFaiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -4.965.598 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler17.810.810 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-394.187.567 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.299.733 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-400.487.300 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-293.508.966 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz11 4.965.497 0Faiz ÖdemeleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI288.726.194 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 398.171.508 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -109.445.314 0Kredi ÖdemeleriFaiz ÖdemeleriAlınan KredilerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)182.725 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)182.725 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 182.725 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 182.826 0Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar7 382.676.490 0Teminata Verilen Finansal VarlıklarDiğer VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR382.859.316 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 6.299.733 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.299.733 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)376.559.583 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)87.833.389 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)398.171.508 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-109.445.314 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 376.559.583 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.965.598 0Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 65.731.619 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 17.810.810 0Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ88.508.027 0Yönetim Ücretleri9 -526.575 0Performans Ücretleri9 0 0Saklama Ücretleri9 -108.191 0MKK Ücretleri9 0 0Denetim Ücretleri9 -548 0Danışmanlık Ücretleri9 0 0Kurul Ücretleri9 0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -3.425 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -35.899 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-674.638 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)87.833.389 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)87.833.389 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)87.833.389 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839946BIST