***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-91.302.001 -5.458.051Net Dönem Karı (Zararı)11.996.971 4.755.049NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.369.797 -2.679.111Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.569.508 -4.037.731Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.358.620Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.939.305İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-110.238.069 -11.571.478Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler320.399 -754.315Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.804.037 676.784İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-114.362.505 -11.493.947FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-94.871.301 -9.495.540Alınan Temettü12 582.677 881.559Alınan Faiz12 2.986.623 3.155.930FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI91.421.944 5.627.183Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit128.392.167 44.180.143Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-36.970.223 -38.552.960YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.943 169.132NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.943 169.132DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ248.440 79.308DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 368.383 248.440Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 368.590 248.739Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 2.260.221 521.320Ters Repo Alacakları7 51.531.747 3.004.188Takas Alacakları0 320.400Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar8 85.770.057 28.613.016TOPLAM VARLIKLAR139.930.615 32.707.663YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 2.979.526 608.295Diğer Borçlar6 1.625.539 192.732TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.605.065 801.027TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)135.325.550 31.906.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 31.906.636 21.524.404Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.996.971 4.755.049Katılma Payı İhraç Tutarı (+)128.392.166 44.180.143Katılma Payı İade Tutarı (-)-36.970.223 -38.552.960TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 135.325.550 31.906.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.986.831 3.156.172Temettü Gelirleri12 582.677 881.559Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.519.879 3.055.597Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 6.939.305 -1.358.620Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 3 102.196ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.028.695 5.836.904Yönetim Ücretleri10 -897.258 -969.520Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -38.902 -46.000MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -2.904 -1.731Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri0 -7.597Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -66.610 -41.138Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -26.050 -15.869ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.031.724 -1.081.855ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.996.971 4.755.049NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.996.971 4.755.049DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.996.971 4.755.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839947BIST