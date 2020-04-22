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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.04.2020 19:41
GÜNCEL HABERLER



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-91.302.001 -5.458.051
Net Dönem Karı (Zararı)
11.996.971 4.755.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.369.797 -2.679.111
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.569.508 -4.037.731
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.358.620
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.939.305
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-110.238.069 -11.571.478
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
320.399 -754.315
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.804.037 676.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-114.362.505 -11.493.947
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-94.871.301 -9.495.540
Alınan Temettü
12 582.677 881.559
Alınan Faiz
12 2.986.623 3.155.930
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.421.944 5.627.183
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
128.392.167 44.180.143
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-36.970.223 -38.552.960
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.943 169.132
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.943 169.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
248.440 79.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 368.383 248.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 368.590 248.739
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.260.221 521.320
Ters Repo Alacakları
7 51.531.747 3.004.188
Takas Alacakları
0 320.400
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
8 85.770.057 28.613.016
TOPLAM VARLIKLAR
139.930.615 32.707.663
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 2.979.526 608.295
Diğer Borçlar
6 1.625.539 192.732
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.605.065 801.027
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
135.325.550 31.906.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 31.906.636 21.524.404
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.996.971 4.755.049
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
128.392.166 44.180.143
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-36.970.223 -38.552.960
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 135.325.550 31.906.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.986.831 3.156.172
Temettü Gelirleri
12 582.677 881.559
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.519.879 3.055.597
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.939.305 -1.358.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3 102.196
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.028.695 5.836.904
Yönetim Ücretleri
10 -897.258 -969.520
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -38.902 -46.000
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -2.904 -1.731
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 -7.597
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -66.610 -41.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -26.050 -15.869
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.031.724 -1.081.855
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.996.971 4.755.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.996.971 4.755.049
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.996.971 4.755.049



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839947


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