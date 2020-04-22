***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-226.759.206 141.075.362Net Dönem Karı (Zararı)65.273.097 48.607.640NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-46.143.248 -30.131.444Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -45.987.451 -30.262.051Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler130.607Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-155.797İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-291.865.646 92.416.671Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler16.364 -4.905Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler797.523 -220.246İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-292.679.533 92.641.822FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-272.735.797 110.892.867Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 45.976.591 30.182.495FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI202.506.579 -156.409.069Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 3.443.476.391 1.833.504.167Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -3.240.969.812 -1.989.913.236YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.252.627 -15.333.707NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.252.627 -15.333.707DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.862.208 51.195.915DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.609.581 35.862.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.620.441 36.290.724Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları7 86.053.293 3.004.189Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar6 51.222 67.586Finansal Varlıklar8 428.103.748 217.889.006TOPLAM VARLIKLAR525.828.704 257.251.505YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 1.357.227 559.704TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.357.227 559.704TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)524.471.477 256.691.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 256.691.801 364.493.230Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)65.273.097 48.607.640Katılma Payı İhraç Tutarı (+)3.443.476.391 1.833.504.167Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.240.969.812 -1.989.913.236TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 524.471.477 256.691.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 45.987.451 30.262.051Temettü Gelirleri12 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 29.279.727 25.869.833Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-155.794 -130.607Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 51.222 192.220ESAS FAALİYET GELİRLERİ75.162.606 56.193.497Yönetim Ücretleri10 -9.005.954 -6.981.294Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -545.802 -348.900MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -30.558 -52.564Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -182.183 -78.403Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -125.012 -124.696ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-9.889.509 -7.585.857ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.273.097 48.607.640NET DÖNEM KARI (ZARARI)65.273.097 48.607.640DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)65.273.097 48.607.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839948BIST