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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.04.2020 19:41
GÜNCEL HABERLER



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-226.759.206 141.075.362
Net Dönem Karı (Zararı)
65.273.097 48.607.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-46.143.248 -30.131.444
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -45.987.451 -30.262.051
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
130.607
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-155.797
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-291.865.646 92.416.671
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
16.364 -4.905
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
797.523 -220.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-292.679.533 92.641.822
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-272.735.797 110.892.867
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 45.976.591 30.182.495
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
202.506.579 -156.409.069
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 3.443.476.391 1.833.504.167
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -3.240.969.812 -1.989.913.236
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.252.627 -15.333.707
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.252.627 -15.333.707
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.862.208 51.195.915
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.609.581 35.862.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.620.441 36.290.724
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 86.053.293 3.004.189
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 51.222 67.586
Finansal Varlıklar
8 428.103.748 217.889.006
TOPLAM VARLIKLAR
525.828.704 257.251.505
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 1.357.227 559.704
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.357.227 559.704
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
524.471.477 256.691.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 256.691.801 364.493.230
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
65.273.097 48.607.640
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.443.476.391 1.833.504.167
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.240.969.812 -1.989.913.236
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 524.471.477 256.691.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 45.987.451 30.262.051
Temettü Gelirleri
12 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 29.279.727 25.869.833
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-155.794 -130.607
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 51.222 192.220
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
75.162.606 56.193.497
Yönetim Ücretleri
10 -9.005.954 -6.981.294
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -545.802 -348.900
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -30.558 -52.564
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -182.183 -78.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -125.012 -124.696
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.889.509 -7.585.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.273.097 48.607.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.273.097 48.607.640
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
65.273.097 48.607.640



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839948


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