***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
22.04.2020 19:41
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.166.542 -4.202.470
Net Dönem Karı (Zararı)
12.095.384 -75.309
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.048.333 942.956
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.015.478 -911.681
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.854.637
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.032.855
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-60.228.822 -5.981.653
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-331.650 -204.982
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.829.854 114.345
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-61.727.026 -5.891.016
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-58.181.771 -5.114.006
Alınan Temettü
790.499 789.199
Alınan Faiz
12 224.730 122.337
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.377.549 4.305.205
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 73.838.626 22.454.708
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -16.461.077 -18.149.503
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
211.007 102.735
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
211.007 102.735
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
219.792 117.057
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 430.799 219.792
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 431.048 220.059
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.181.876 252.689
Ters Repo Alacakları
7 2.001.233 0
Takas Alacakları
6 406.400 74.750
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
8 82.817.272 14.987.544
TOPLAM VARLIKLAR
86.837.829 15.535.042
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.759.106 103.938
Diğer Borçlar
6 213.427 38.742
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.972.533 142.680
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
84.865.296 15.392.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 15.392.362 11.162.466
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.095.384 -75.309
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
73.838.627 22.454.708
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-16.461.077 -18.149.503
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 84.865.296 15.392.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 224.979 122.482
Temettü Gelirleri
12 790.499 789.199
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.740.312 1.346.042
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.032.856 -1.854.637
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 41.251 36.182
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.829.897 439.268
Yönetim Ücretleri
10 -639.732 -452.101
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -27.490 -21.407
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -1.452 -1.895
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -49.603 -27.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -16.236 -11.757
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-734.513 -514.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.095.384 -75.309
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.095.384 -75.309
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.095.384 -75.309
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839949
BIST