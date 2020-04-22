***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.166.542 -4.202.470Net Dönem Karı (Zararı)12.095.384 -75.309NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.048.333 942.956Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.015.478 -911.681Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 1.854.637Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-9.032.855İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-60.228.822 -5.981.653Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-331.650 -204.982Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.829.854 114.345İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-61.727.026 -5.891.016FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-58.181.771 -5.114.006Alınan Temettü790.499 789.199Alınan Faiz12 224.730 122.337FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.377.549 4.305.205Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 73.838.626 22.454.708Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -16.461.077 -18.149.503YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)211.007 102.735NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)211.007 102.735DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ219.792 117.057DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 430.799 219.792Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 431.048 220.059Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 1.181.876 252.689Ters Repo Alacakları7 2.001.233 0Takas Alacakları6 406.400 74.750Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar8 82.817.272 14.987.544TOPLAM VARLIKLAR86.837.829 15.535.042YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 1.759.106 103.938Diğer Borçlar6 213.427 38.742TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.972.533 142.680TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)84.865.296 15.392.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 15.392.362 11.162.466Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.095.384 -75.309Katılma Payı İhraç Tutarı (+)73.838.627 22.454.708Katılma Payı İade Tutarı (-)-16.461.077 -18.149.503TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 84.865.296 15.392.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 224.979 122.482Temettü Gelirleri12 790.499 789.199Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.740.312 1.346.042Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar9.032.856 -1.854.637Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 41.251 36.182ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.829.897 439.268Yönetim Ücretleri10 -639.732 -452.101Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -27.490 -21.407MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -1.452 -1.895Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -49.603 -27.417Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -16.236 -11.757ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-734.513 -514.577ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.095.384 -75.309NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.095.384 -75.309DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.095.384 -75.309http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839949BIST