***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
22.04.2020 19:41
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-986.077.520 18.796.594
Net Dönem Karı (Zararı)
231.500.930 16.676.519
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-237.080.012 -16.273.189
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-240.393.734 -16.326.676
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 53.487
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.313.722
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.220.879.403 2.259.453
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
53.129 -28.290
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.718.534 4.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.222.651.066 2.283.318
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.226.458.485 2.662.783
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
240.380.965 16.133.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
921.322.078 -13.836.574
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 9.927.251.410 970.306.925
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -9.005.929.332 -984.143.499
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.755.442 4.960.020
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.755.442 4.960.020
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.797.234 64.837.214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.041.792 69.797.234
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.054.561 70.451.792
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 473.661.603 21.530.001
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 0 53.129
Finansal Varlıklar
8 771.371.240 3.510.940
TOPLAM VARLIKLAR
1.250.087.404 95.545.862
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.832.283 113.749
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.832.283 113.749
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.248.255.121 95.432.113
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 95.432.113 92.592.168
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
231.500.930 16.676.519
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.927.251.410 970.306.925
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.005.929.332 -984.143.499
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.248.255.121 95.432.113
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 240.393.734 16.326.676
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.718.555 1.697.017
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.313.722 -53.487
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 160.094
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
246.426.011 18.130.300
Yönetim Ücretleri
10 -12.656.600 -1.081.765
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -801.565 -61.350
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -8.585 -12.729
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 -20.249
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.142.814 -146.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -315.517 -131.622
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.925.081 -1.453.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
231.500.930 16.676.519
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
231.500.930 16.676.519
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
231.500.930 16.676.519
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839950
BIST