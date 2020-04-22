***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-986.077.520 18.796.594Net Dönem Karı (Zararı)231.500.930 16.676.519NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-237.080.012 -16.273.189Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-240.393.734 -16.326.676Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 53.487Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.313.722İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.220.879.403 2.259.453Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler53.129 -28.290Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.718.534 4.425İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.222.651.066 2.283.318FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.226.458.485 2.662.783Alınan Temettü0 0Alınan Faiz240.380.965 16.133.811FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI921.322.078 -13.836.574Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 9.927.251.410 970.306.925Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -9.005.929.332 -984.143.499YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-64.755.442 4.960.020NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-64.755.442 4.960.020DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.797.234 64.837.214DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.041.792 69.797.234Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.054.561 70.451.792Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları7 473.661.603 21.530.001Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar6 0 53.129Finansal Varlıklar8 771.371.240 3.510.940TOPLAM VARLIKLAR1.250.087.404 95.545.862YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.832.283 113.749TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.832.283 113.749TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.248.255.121 95.432.113Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 95.432.113 92.592.168Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)231.500.930 16.676.519Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9.927.251.410 970.306.925Katılma Payı İade Tutarı (-)-9.005.929.332 -984.143.499TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 1.248.255.121 95.432.113Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 240.393.734 16.326.676Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.718.555 1.697.017Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.313.722 -53.487Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 160.094ESAS FAALİYET GELİRLERİ246.426.011 18.130.300Yönetim Ücretleri10 -12.656.600 -1.081.765Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -801.565 -61.350MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -8.585 -12.729Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri10 0 -20.249Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -1.142.814 -146.066Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -315.517 -131.622ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-14.925.081 -1.453.781ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)231.500.930 16.676.519NET DÖNEM KARI (ZARARI)231.500.930 16.676.519DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)231.500.930 16.676.519http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839950BIST