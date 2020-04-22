***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.891.607 62.043.833Net Dönem Karı (Zararı)18.684.698 14.344.265NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.418.180 -4.917.682Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -10.446.638 -12.199.678Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-660.687Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.942.683Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.028.458İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-18.745.967 40.228.202Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler22.112 392.909Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-289.200 -53.444İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-18.478.879 39.888.737FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.479.449 49.654.785Alınan Temettü776.583Alınan Faiz12 10.371.056 11.612.465FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.385.615 -80.033.986Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 61.880.312 73.920.670Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -67.265.927 -153.954.656YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)505.992 -17.990.153Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi660.687NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)505.992 -17.329.466DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ953.507 18.282.973DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.459.499 953.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.535.080 953.781Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 2.976.449 1.732.814Ters Repo Alacakları7 15.509.552 7.510.471Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar6 22.112Finansal Varlıklar8 80.703.705 77.495.725TOPLAM VARLIKLAR100.724.786 87.714.903YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 151.768 440.968TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)151.768 440.968TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)100.573.018 87.273.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 87.273.935 152.963.656Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18.684.698 14.344.265Katılma Payı İhraç Tutarı (+)61.880.312 73.920.670Katılma Payı İade Tutarı (-)-67.265.927 -153.954.656TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 100.573.018 87.273.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 9.504.884 11.423.095Temettü Gelirleri12 941.754 776.583Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.368.976 11.784.785Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar6.028.458 -7.942.683Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri660.687Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 389.252 223.988ESAS FAALİYET GELİRLERİ20.233.324 16.926.455Yönetim Ücretleri9 -1.299.931 -2.252.009Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri9 -145.105 -214.173MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri9 -8.585 -15.908Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri9 0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -59.539 -60.646Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -35.466 -39.454ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.548.626 -2.582.190ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.684.698 14.344.265NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.684.698 14.344.265DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.684.698 14.344.265http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839951BIST