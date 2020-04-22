***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
22.04.2020 19:42
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.891.607 62.043.833
Net Dönem Karı (Zararı)
18.684.698 14.344.265
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.418.180 -4.917.682
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.446.638 -12.199.678
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-660.687
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.942.683
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.028.458
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.745.967 40.228.202
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
22.112 392.909
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-289.200 -53.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.478.879 39.888.737
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.479.449 49.654.785
Alınan Temettü
776.583
Alınan Faiz
12 10.371.056 11.612.465
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.385.615 -80.033.986
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 61.880.312 73.920.670
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -67.265.927 -153.954.656
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
505.992 -17.990.153
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
660.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
505.992 -17.329.466
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
953.507 18.282.973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.459.499 953.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.535.080 953.781
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.976.449 1.732.814
Ters Repo Alacakları
7 15.509.552 7.510.471
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 22.112
Finansal Varlıklar
8 80.703.705 77.495.725
TOPLAM VARLIKLAR
100.724.786 87.714.903
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 151.768 440.968
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
151.768 440.968
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
100.573.018 87.273.935
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 87.273.935 152.963.656
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.684.698 14.344.265
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
61.880.312 73.920.670
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-67.265.927 -153.954.656
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 100.573.018 87.273.935
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 9.504.884 11.423.095
Temettü Gelirleri
12 941.754 776.583
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.368.976 11.784.785
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.028.458 -7.942.683
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
660.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 389.252 223.988
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.233.324 16.926.455
Yönetim Ücretleri
9 -1.299.931 -2.252.009
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
9 -145.105 -214.173
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
9 -8.585 -15.908
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
9 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -59.539 -60.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -35.466 -39.454
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.548.626 -2.582.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.684.698 14.344.265
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.684.698 14.344.265
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.684.698 14.344.265
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839951
BIST