***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
22.04.2020 19:42
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-887.549.449 246.732.682
Net Dönem Karı (Zararı)
79.852.987 62.225.518
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-47.433.950 -51.416.232
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -67.395.346 -54.848.903
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -317.143
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.749.814
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.961.396
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-983.994.360 179.729.222
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-23.206.831 -214.300
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
818.921 -1.200.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-961.606.450 181.144.482
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-951.575.323 190.538.508
Alınan Temettü
0 461.281
Alınan Faiz
12 64.025.874 55.732.893
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.002.348.158 -364.062.484
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.421.275.839 356.846.396
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -418.927.681 -720.908.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.798.709 -117.329.802
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 317.143
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.798.709 -117.012.659
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 27.246.113 144.258.772
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 142.044.822 27.246.113
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 145.414.395 27.450.692
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
9.186.808 1.445.867
Ters Repo Alacakları
7 650.111.421 12.517.452
Takas Alacakları
6 23.115.330 0
Diğer Alacaklar
6 91.501 0
Finansal Varlıklar
8 503.022.984 206.508.357
TOPLAM VARLIKLAR
1.330.942.439 247.922.368
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 3.524.309 2.705.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.524.309 2.705.388
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.327.418.130 245.216.980
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 245.216.980 547.053.946
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
79.852.987 62.225.518
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.421.275.844 356.846.396
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-418.927.681 -720.908.880
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.327.418.130 245.216.980
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 67.395.346 54.387.622
Temettü Gelirleri
12 53.641 461.281
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 314.665 19.147.842
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
19.961.397 -3.749.814
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 754.261 317.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 214.414
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
88.479.310 70.778.488
Yönetim Ücretleri
10 -7.242.452 -7.546.123
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -517.180 -620.959
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -30.185 -4.307
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -618.411 -181.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -218.095 -200.509
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.626.323 -8.552.970
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.852.987 62.225.518
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
79.852.987 62.225.518
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
79.852.987 62.225.518
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839952
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