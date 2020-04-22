***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-887.549.449 246.732.682Net Dönem Karı (Zararı)79.852.987 62.225.518NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-47.433.950 -51.416.232Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -67.395.346 -54.848.903Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -317.143Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 3.749.814Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19.961.396İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-983.994.360 179.729.222Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-23.206.831 -214.300Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler818.921 -1.200.960İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-961.606.450 181.144.482FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-951.575.323 190.538.508Alınan Temettü0 461.281Alınan Faiz12 64.025.874 55.732.893FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.002.348.158 -364.062.484Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.421.275.839 356.846.396Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -418.927.681 -720.908.880YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)114.798.709 -117.329.802Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 317.143NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)114.798.709 -117.012.659DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 27.246.113 144.258.772DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 142.044.822 27.246.113Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 145.414.395 27.450.692Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri9.186.808 1.445.867Ters Repo Alacakları7 650.111.421 12.517.452Takas Alacakları6 23.115.330 0Diğer Alacaklar6 91.501 0Finansal Varlıklar8 503.022.984 206.508.357TOPLAM VARLIKLAR1.330.942.439 247.922.368YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 3.524.309 2.705.388TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.524.309 2.705.388TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.327.418.130 245.216.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 245.216.980 547.053.946Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)79.852.987 62.225.518Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.421.275.844 356.846.396Katılma Payı İade Tutarı (-)-418.927.681 -720.908.880TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 1.327.418.130 245.216.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 67.395.346 54.387.622Temettü Gelirleri12 53.641 461.281Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 314.665 19.147.842Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar19.961.397 -3.749.814Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 754.261 317.143Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 214.414ESAS FAALİYET GELİRLERİ88.479.310 70.778.488Yönetim Ücretleri10 -7.242.452 -7.546.123Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -517.180 -620.959MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -30.185 -4.307Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -618.411 -181.072Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -218.095 -200.509ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.626.323 -8.552.970ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.852.987 62.225.518NET DÖNEM KARI (ZARARI)79.852.987 62.225.518DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)79.852.987 62.225.518http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839952BIST