***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.751.852 2.549.999Net Dönem Karı (Zararı)2.655.273 526.991NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-875.845 -1.416.161Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.898.868 -1.575.110Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.023.023 158.949İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.429.995 1.844.620Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler23.519 -3.952İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.453.514 1.848.572FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-13.650.567 955.450Alınan Temettü0 0Alınan Faiz1.898.715 1.594.549FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.519.372 -3.625.053Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 36.107.852 1.922.196Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -24.588.480 -5.547.249YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-232.480 -1.075.054NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-232.480 -1.075.054DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 511.546 1.586.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 279.066 511.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 279.220 512.196Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları7 4.002.466 500.698Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar8 19.147.939 8.218.567TOPLAM VARLIKLAR23.429.625 9.231.461YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 48.280 24.761TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)48.280 24.761TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)23.381.345 9.206.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 9.206.700 12.304.762Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.655.273 526.991Katılma Payı İhraç Tutarı (+)36.107.852 1.922.196Katılma Payı İade Tutarı (-)-24.588.480 -5.547.249TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 23.381.345 9.206.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.898.868 1.575.110Temettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 36.405 -626.501Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.023.025 -158.949Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.958.298 789.660Yönetim Ücretleri10 -271.293 -231.490Performans Ücretleri10 0 0Saklama Ücretleri10 -14.007 -12.758MKK Ücretleri10 0 0Denetim Ücretleri10 -726 -3.048Danışmanlık Ücretleri10 0 0Kurul Ücretleri10 0 -2.036Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -7.363 -1.534Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -9.636 -11.803ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-303.025 -262.669ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.655.273 526.991NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.655.273 526.991DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.655.273 526.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839953BIST