***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
22.04.2020 19:42
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.751.852 2.549.999
Net Dönem Karı (Zararı)
2.655.273 526.991
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-875.845 -1.416.161
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.898.868 -1.575.110
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.023.023 158.949
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.429.995 1.844.620
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.519 -3.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.453.514 1.848.572
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.650.567 955.450
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
1.898.715 1.594.549
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.519.372 -3.625.053
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 36.107.852 1.922.196
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -24.588.480 -5.547.249
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-232.480 -1.075.054
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-232.480 -1.075.054
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 511.546 1.586.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 279.066 511.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 279.220 512.196
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 4.002.466 500.698
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
8 19.147.939 8.218.567
TOPLAM VARLIKLAR
23.429.625 9.231.461
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 48.280 24.761
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
48.280 24.761
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.381.345 9.206.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 9.206.700 12.304.762
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.655.273 526.991
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
36.107.852 1.922.196
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-24.588.480 -5.547.249
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 23.381.345 9.206.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.898.868 1.575.110
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 36.405 -626.501
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.023.025 -158.949
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.958.298 789.660
Yönetim Ücretleri
10 -271.293 -231.490
Performans Ücretleri
10 0 0
Saklama Ücretleri
10 -14.007 -12.758
MKK Ücretleri
10 0 0
Denetim Ücretleri
10 -726 -3.048
Danışmanlık Ücretleri
10 0 0
Kurul Ücretleri
10 0 -2.036
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -7.363 -1.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -9.636 -11.803
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-303.025 -262.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.655.273 526.991
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.655.273 526.991
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.655.273 526.991
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839953
BIST