***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.217.889 -6.377.029Net Dönem Karı (Zararı)45.163.652 42.487.106NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.389.851 -35.466.129Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -10.478.937 -5.645.426Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-972.594Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-28.848.109Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.089.086İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-81.470.544 -19.043.251Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler223.743 -586.647Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.154 377.562İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-81.664.133 -18.834.166FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-43.696.743 -12.022.274Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 10.478.854 5.645.245FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.487.721 -4.285.774Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 136.482.201 91.231.661Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -101.994.480 -95.517.435YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.269.832 -10.662.803Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi972.594NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.269.832 -9.690.209DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ952.172 10.642.381DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.222.004 952.172Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.222.087 952.353Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 2.211.892 585.503Ters Repo Alacakları7 8.505.240 500.698Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar6 223.743Finansal Varlıklar8 242.746.357 173.802.060TOPLAM VARLIKLAR255.685.576 176.064.357YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 715.701 745.855TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)715.701 745.855TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)254.969.875 175.318.502Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 175.318.502 137.117.170Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)45.163.652 42.487.106Katılma Payı İhraç Tutarı (+)136.482.201 91.231.661Katılma Payı İade Tutarı (-)-101.994.480 -95.517.435TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 254.969.875 175.318.502Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 10.478.937 5.645.426Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 37.161.442 10.805.003Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.089.086 28.848.109Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-198.771 972.528Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 27.940 122.821ESAS FAALİYET GELİRLERİ50.558.634 46.393.887Yönetim Ücretleri10 -4.854.177 -3.562.866Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -340.537 -201.850MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -21.025 -5.732Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri10 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -75.580 -92.713Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -103.663 -43.620ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.394.982 -3.906.781ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.163.652 42.487.106NET DÖNEM KARI (ZARARI)45.163.652 42.487.106DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)45.163.652 42.487.106http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839954BIST