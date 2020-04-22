***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
22.04.2020 19:42
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.217.889 -6.377.029
Net Dönem Karı (Zararı)
45.163.652 42.487.106
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.389.851 -35.466.129
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.478.937 -5.645.426
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-972.594
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.848.109
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.089.086
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-81.470.544 -19.043.251
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
223.743 -586.647
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.154 377.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-81.664.133 -18.834.166
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.696.743 -12.022.274
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 10.478.854 5.645.245
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.487.721 -4.285.774
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 136.482.201 91.231.661
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -101.994.480 -95.517.435
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.269.832 -10.662.803
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
972.594
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.269.832 -9.690.209
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
952.172 10.642.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.222.004 952.172
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.222.087 952.353
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.211.892 585.503
Ters Repo Alacakları
7 8.505.240 500.698
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 223.743
Finansal Varlıklar
8 242.746.357 173.802.060
TOPLAM VARLIKLAR
255.685.576 176.064.357
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 715.701 745.855
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
715.701 745.855
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
254.969.875 175.318.502
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 175.318.502 137.117.170
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
45.163.652 42.487.106
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
136.482.201 91.231.661
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-101.994.480 -95.517.435
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 254.969.875 175.318.502
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 10.478.937 5.645.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 37.161.442 10.805.003
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.089.086 28.848.109
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-198.771 972.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 27.940 122.821
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
50.558.634 46.393.887
Yönetim Ücretleri
10 -4.854.177 -3.562.866
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -340.537 -201.850
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -21.025 -5.732
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -75.580 -92.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -103.663 -43.620
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.394.982 -3.906.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.163.652 42.487.106
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.163.652 42.487.106
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.163.652 42.487.106
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839954
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