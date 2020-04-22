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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.04.2020 19:43
GÜNCEL HABERLER



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.742.541 -2.978.188
Net Dönem Karı (Zararı)
6.299.003 6.402.811
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.388.866 -5.586.435
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.678.273 -5.105.707
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -480.728
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
289.407
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-38.324.809 -8.914.957
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
82
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
66.357 14.413
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-38.391.166 -8.929.452
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-37.414.672 -8.098.581
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
5.672.131 5.120.393
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.785.463 452.513
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 67.567.467 116.763.078
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -35.782.004 -116.310.565
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.922 -2.525.675
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.922 -2.525.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
608.316 3.133.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 651.238 608.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 657.380 611.898
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 15.475.034 500.698
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
8 48.057.236 24.926.231
TOPLAM VARLIKLAR
64.189.650 26.038.827
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 109.919 43.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
109.919 43.562
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
64.079.731 25.995.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 25.995.265 19.139.941
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.299.003 6.402.811
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
67.567.467 116.763.078
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-35.782.004 -116.310.565
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 64.079.731 25.995.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.678.273 5.105.707
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 953.277 1.638.972
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 289.407 480.728
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.920.957 7.225.407
Yönetim Ücretleri
10 -524.414 -715.698
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -61.611 -58.215
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -6.695 -2.093
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 -684 -8.769
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -11.938 -14.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -16.612 -23.375
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-621.954 -822.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.299.003 6.402.811
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.299.003 6.402.811
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.299.003 6.402.811



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839956


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