***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.742.541 -2.978.188Net Dönem Karı (Zararı)6.299.003 6.402.811NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.388.866 -5.586.435Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.678.273 -5.105.707Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -480.728Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler289.407İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-38.324.809 -8.914.957Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler82Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler66.357 14.413İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-38.391.166 -8.929.452FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-37.414.672 -8.098.581Alınan Temettü0 0Alınan Faiz5.672.131 5.120.393FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.785.463 452.513Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 67.567.467 116.763.078Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -35.782.004 -116.310.565YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.922 -2.525.675NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.922 -2.525.675DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ608.316 3.133.991DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 651.238 608.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 657.380 611.898Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları7 15.475.034 500.698Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar6 0 0Finansal Varlıklar8 48.057.236 24.926.231TOPLAM VARLIKLAR64.189.650 26.038.827YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 109.919 43.562TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)109.919 43.562TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)64.079.731 25.995.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 25.995.265 19.139.941Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.299.003 6.402.811Katılma Payı İhraç Tutarı (+)67.567.467 116.763.078Katılma Payı İade Tutarı (-)-35.782.004 -116.310.565TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 64.079.731 25.995.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.678.273 5.105.707Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 953.277 1.638.972Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 289.407 480.728Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.920.957 7.225.407Yönetim Ücretleri10 -524.414 -715.698Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -61.611 -58.215MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -6.695 -2.093Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri10 -684 -8.769Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -11.938 -14.446Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -16.612 -23.375ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-621.954 -822.596ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.299.003 6.402.811NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.299.003 6.402.811DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.299.003 6.402.811http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839956BIST