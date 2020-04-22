***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.337.077 -561.063Net Dönem Karı (Zararı)2.089.251 -1.400.388NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER825.773 2.098.805Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -49.454 -421.676Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.520.481Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler875.227İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.301.377 -1.681.253Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler144.182 -99.618Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler138.268 133.350İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.583.827 -1.714.985FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.386.353 -982.836Alınan Temettü0 378.956Alınan Faiz11 49.276 42.817FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.436.103 520.494Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 27.552.038 13.690.128Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -25.115.935 -13.169.634YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.026 -40.569NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.026 -40.569DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ214.784 255.353DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 313.810 214.784Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 313.987 215.037Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri77.276 49.210Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları6 144.182Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar7 11.875.121 7.194.334TOPLAM VARLIKLAR12.266.384 7.602.763YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 191.432 132.415Diğer Borçlar6 93.053 13.803TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)284.485 146.218TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.981.899 7.456.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 7.456.545 8.336.439Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.089.251 -1.400.388Katılma Payı İhraç Tutarı (+)27.552.038 13.690.128Katılma Payı İade Tutarı (-)-25.115.935 -13.169.634TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 11.981.899 7.456.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 49.454 42.720Temettü Gelirleri11 274.190 378.956Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.016.845 827.691Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar875.227 -2.520.481Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 8.455 8.997ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.224.171 -1.262.117Yönetim Ücretleri9 -76.445 -84.118Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri9 -12.454 -8.648MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri9 -926 -1.736Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri9 0 -1.808Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -15.421 -6.116Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -29.674 -35.845ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-134.920 -138.271ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.089.251 -1.400.388NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.089.251 -1.400.388DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.089.251 -1.400.388http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839957BIST