***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
22.04.2020 19:43
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.337.077 -561.063
Net Dönem Karı (Zararı)
2.089.251 -1.400.388
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
825.773 2.098.805
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -49.454 -421.676
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.520.481
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
875.227
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.301.377 -1.681.253
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
144.182 -99.618
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
138.268 133.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.583.827 -1.714.985
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.386.353 -982.836
Alınan Temettü
0 378.956
Alınan Faiz
11 49.276 42.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.436.103 520.494
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 27.552.038 13.690.128
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -25.115.935 -13.169.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.026 -40.569
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.026 -40.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
214.784 255.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 313.810 214.784
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 313.987 215.037
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
77.276 49.210
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
6 144.182
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
7 11.875.121 7.194.334
TOPLAM VARLIKLAR
12.266.384 7.602.763
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 191.432 132.415
Diğer Borçlar
6 93.053 13.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
284.485 146.218
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.981.899 7.456.545
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 7.456.545 8.336.439
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.089.251 -1.400.388
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
27.552.038 13.690.128
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-25.115.935 -13.169.634
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 11.981.899 7.456.545
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 49.454 42.720
Temettü Gelirleri
11 274.190 378.956
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.016.845 827.691
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
875.227 -2.520.481
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 8.455 8.997
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.224.171 -1.262.117
Yönetim Ücretleri
9 -76.445 -84.118
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
9 -12.454 -8.648
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
9 -926 -1.736
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
9 0 -1.808
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -15.421 -6.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -29.674 -35.845
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-134.920 -138.271
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.089.251 -1.400.388
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.089.251 -1.400.388
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.089.251 -1.400.388
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839957
BIST