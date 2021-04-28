***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI308.597.867 -288.543.469Net Dönem Karı (Zararı)203.752.099 87.833.389NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER43.983.427 12.845.212Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -38.282.718 -4.965.598Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler82.266.145 17.810.810İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER22.579.623 -394.187.567Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.046.625 6.299.733İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.532.998 -400.487.300FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR270.315.149 -293.508.966Alınan Temettü0 0Alınan Faiz11 38.282.718 4.965.497Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-294.848.129 288.726.194Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.309.084.250 398.171.508Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.603.932.379 -109.445.314Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.749.738 182.725Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.749.738 182.725DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ182.725 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.932.463 182.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.932.561 182.826Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri221.925 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar7 288.655.425 382.676.490Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR302.809.911 382.859.316YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 17.346.358 6.299.733TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.346.358 6.299.733TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)285.463.553 376.559.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 376.559.583 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)203.752.099 87.833.389Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.309.084.250 398.171.508Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.603.932.379 -109.445.314TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 285.463.553 376.559.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 38.282.718 4.965.598Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 99.564.418 65.731.619Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 82.266.241 17.810.810Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ220.113.382 88.508.027Yönetim Ücretleri9 -7.132.048 -526.575Performans Ücretleri9 0 0Saklama Ücretleri9 -652.014 -108.191MKK Ücretleri9 0 0Denetim Ücretleri9 -596 -548Danışmanlık Ücretleri9 0 0Kurul Ücretleri9 0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -4.972 -3.425Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -8.571.655 -35.899ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-16.361.285 -674.638ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)203.752.097 87.833.389NET DÖNEM KARI (ZARARI)203.752.097 87.833.389DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)203.752.097 87.833.389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932018BIST