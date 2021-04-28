***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:19
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
308.597.867 -288.543.469
Net Dönem Karı (Zararı)
203.752.099 87.833.389
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
43.983.427 12.845.212
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -38.282.718 -4.965.598
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
82.266.145 17.810.810
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
22.579.623 -394.187.567
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.046.625 6.299.733
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.532.998 -400.487.300
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
270.315.149 -293.508.966
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 38.282.718 4.965.497
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-294.848.129 288.726.194
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.309.084.250 398.171.508
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.603.932.379 -109.445.314
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.749.738 182.725
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.749.738 182.725
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
182.725 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.932.463 182.725
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.932.561 182.826
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
221.925 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
7 288.655.425 382.676.490
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
302.809.911 382.859.316
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 17.346.358 6.299.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.346.358 6.299.733
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
285.463.553 376.559.583
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 376.559.583 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
203.752.099 87.833.389
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.309.084.250 398.171.508
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.603.932.379 -109.445.314
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 285.463.553 376.559.583
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 38.282.718 4.965.598
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 99.564.418 65.731.619
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 82.266.241 17.810.810
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
220.113.382 88.508.027
Yönetim Ücretleri
9 -7.132.048 -526.575
Performans Ücretleri
9 0 0
Saklama Ücretleri
9 -652.014 -108.191
MKK Ücretleri
9 0 0
Denetim Ücretleri
9 -596 -548
Danışmanlık Ücretleri
9 0 0
Kurul Ücretleri
9 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -4.972 -3.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -8.571.655 -35.899
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.361.285 -674.638
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
203.752.097 87.833.389
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
203.752.097 87.833.389
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
203.752.097 87.833.389
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932018
BIST