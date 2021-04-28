***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
663.505.133 -986.077.520
Net Dönem Karı (Zararı)
85.810.782 231.500.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-109.361.099 -237.080.012
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -107.696.038 -240.393.734
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.665.061 3.313.722
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
579.359.412 -1.220.879.403
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-24.314.282 53.129
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-450.210 1.718.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
604.123.904 -1.222.651.066
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
555.809.095 -1.226.458.485
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 107.696.038 240.380.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-524.457.814 921.322.078
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 10.448.101.456 9.927.251.410
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -10.972.559.270 -9.005.929.332
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.047.319 -64.755.442
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.047.319 -64.755.442
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.041.792 69.797.234
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 144.089.111 5.041.792
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 144.998.730 5.054.561
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 497.975.885 473.661.603
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
8 168.015.548 771.371.240
TOPLAM VARLIKLAR
810.990.163 1.250.087.404
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.382.074 1.832.283
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.382.074 1.832.283
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
809.608.089 1.248.255.121
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 1.248.255.121 95.432.113
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
85.810.782 231.500.930
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.448.101.456 9.927.251.410
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.972.559.270 -9.005.929.332
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 809.608.089 1.248.255.121
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 107.696.038 240.393.734
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -6.805.870 2.718.555
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -755.442 3.313.722
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
100.134.726 246.426.011
Yönetim Ücretleri
10 -11.801.778 -12.656.600
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -855.513 -801.565
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -18.096 -8.585
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.367.067 -1.142.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -281.490 -315.517
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.323.944 -14.925.081
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.810.782 231.500.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
85.810.782 231.500.930
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
85.810.782 231.500.930
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932026
BIST