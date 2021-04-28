***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI663.505.133 -986.077.520Net Dönem Karı (Zararı)85.810.782 231.500.930NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-109.361.099 -237.080.012Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -107.696.038 -240.393.734Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.665.061 3.313.722İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER579.359.412 -1.220.879.403Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-24.314.282 53.129Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-450.210 1.718.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler604.123.904 -1.222.651.066FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR555.809.095 -1.226.458.485Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 107.696.038 240.380.965FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-524.457.814 921.322.078Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 10.448.101.456 9.927.251.410Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -10.972.559.270 -9.005.929.332YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)139.047.319 -64.755.442NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)139.047.319 -64.755.442DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.041.792 69.797.234DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 144.089.111 5.041.792Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 144.998.730 5.054.561Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları7 497.975.885 473.661.603Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar8 168.015.548 771.371.240TOPLAM VARLIKLAR810.990.163 1.250.087.404YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.382.074 1.832.283TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.382.074 1.832.283TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)809.608.089 1.248.255.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 1.248.255.121 95.432.113Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)85.810.782 231.500.930Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10.448.101.456 9.927.251.410Katılma Payı İade Tutarı (-)-10.972.559.270 -9.005.929.332TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 809.608.089 1.248.255.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 107.696.038 240.393.734Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -6.805.870 2.718.555Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -755.442 3.313.722Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ100.134.726 246.426.011Yönetim Ücretleri10 -11.801.778 -12.656.600Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -855.513 -801.565MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -18.096 -8.585Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri10 0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -1.367.067 -1.142.814Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -281.490 -315.517ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-14.323.944 -14.925.081ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)85.810.782 231.500.930NET DÖNEM KARI (ZARARI)85.810.782 231.500.930DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)85.810.782 231.500.930http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932026BIST