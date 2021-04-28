***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-106.243.096 -91.301.601Net Dönem Karı (Zararı)66.243.866 11.996.971NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER21.790.809 3.370.497Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -14.106.396 -3.569.508Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler35.897.205 6.940.005İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-208.564.167 -110.238.069Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-410.312 320.399Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.094.745 3.804.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-212.248.600 -114.362.505FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-120.529.492 -94.870.601Alınan Temettü12 3.317.465 582.677Alınan Faiz12 10.968.931 2.986.323FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI106.552.415 91.421.544Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit393.794.558 128.392.167Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-287.242.143 -36.970.623YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)309.319 119.943NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)309.319 119.943DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ368.383 248.440DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 677.702 368.383Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 678.990 368.590Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 4.209.712 2.260.221Ters Repo Alacakları7 52.102.347 51.531.747Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar410.312 8 259.420.279 85.770.057TOPLAM VARLIKLAR316.821.640 139.930.615YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 7.001.408 2.979.526Diğer Borçlar6 1.698.401 1.625.539TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.699.809 4.605.065TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)308.121.831 135.325.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 135.325.550 31.906.636Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)66.243.866 11.996.971Katılma Payı İhraç Tutarı (+)393.794.558 128.392.166Katılma Payı İade Tutarı (-)-287.242.143 -36.970.223TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 308.121.831 135.325.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 10.968.931 2.986.831Temettü Gelirleri12 3.137.465 582.677Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 22.047.676 2.519.879Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 36.078.493 6.939.305Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 582 3ESAS FAALİYET GELİRLERİ72.233.147 13.028.695Yönetim Ücretleri10 -5.346.575 -897.258Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -144.243 -38.902MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -3.095 -2.904Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -422.642 -66.610Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -72.726 -26.050ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.989.281 -1.031.724ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.243.866 11.996.971NET DÖNEM KARI (ZARARI)66.243.866 11.996.971DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)66.243.866 11.996.971http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932027BIST