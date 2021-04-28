***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:41
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.243.096 -91.301.601
Net Dönem Karı (Zararı)
66.243.866 11.996.971
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
21.790.809 3.370.497
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -14.106.396 -3.569.508
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
35.897.205 6.940.005
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-208.564.167 -110.238.069
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-410.312 320.399
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.094.745 3.804.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-212.248.600 -114.362.505
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-120.529.492 -94.870.601
Alınan Temettü
12 3.317.465 582.677
Alınan Faiz
12 10.968.931 2.986.323
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.552.415 91.421.544
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
393.794.558 128.392.167
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-287.242.143 -36.970.623
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
309.319 119.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
309.319 119.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
368.383 248.440
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 677.702 368.383
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 678.990 368.590
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.209.712 2.260.221
Ters Repo Alacakları
7 52.102.347 51.531.747
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
410.312 8 259.420.279 85.770.057
TOPLAM VARLIKLAR
316.821.640 139.930.615
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 7.001.408 2.979.526
Diğer Borçlar
6 1.698.401 1.625.539
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.699.809 4.605.065
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
308.121.831 135.325.550
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 135.325.550 31.906.636
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
66.243.866 11.996.971
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
393.794.558 128.392.166
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-287.242.143 -36.970.223
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 308.121.831 135.325.550
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 10.968.931 2.986.831
Temettü Gelirleri
12 3.137.465 582.677
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 22.047.676 2.519.879
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 36.078.493 6.939.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 582 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
72.233.147 13.028.695
Yönetim Ücretleri
10 -5.346.575 -897.258
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -144.243 -38.902
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -3.095 -2.904
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -422.642 -66.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -72.726 -26.050
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.989.281 -1.031.724
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.243.866 11.996.971
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
66.243.866 11.996.971
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
66.243.866 11.996.971
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932027
BIST