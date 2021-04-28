***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:41
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.543.781 -10.810.231
Net Dönem Karı (Zararı)
45.563 1.540.148
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.824.793 6.145
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.360.377 -649.058
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-464.416 655.203
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
11.963.375 -13.005.240
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.792 34.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.990.167 -13.040.141
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.184.145 -11.458.947
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
1.359.636 648.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN -11.738.072 10.911.395
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 67.055.069 62.110.523
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
17 -78.793.141 -51.199.128
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-194.291 101.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-194.291 101.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 591.989 490.825
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 397.698 591.989
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 398.440 592.331
Ters Repo Alacakları
7 0 2.501.541
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
8 3.520.200 12.544.070
TOPLAM VARLIKLAR
3.918.640 15.637.942
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 18.356 45.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.356 45.148
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.900.284 15.592.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 15.592.793 3.141.249
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
45.563 1.540.148
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
67.055.069 62.110.524
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-78.793.141 -51.199.127
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 3.900.284 15.592.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.360.377 649.058
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -567.044 409.193
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-463.674 655.202
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
329.659 1.713.453
Yönetim Ücretleri
10 -245.379 -153.162
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -15.465 -4.855
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -357 -362
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -9.560 -7.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -13.335 -7.512
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-284.096 -173.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.563 1.540.148
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.563 1.540.148
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.563 1.540.148
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932028
BIST