***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.543.781 -10.810.231Net Dönem Karı (Zararı)45.563 1.540.148NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.824.793 6.145Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.360.377 -649.058Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-464.416 655.203İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER11.963.375 -13.005.240Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-26.792 34.901İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.990.167 -13.040.141FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR10.184.145 -11.458.947Alınan Temettü0 0Alınan Faiz1.359.636 648.716FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN -11.738.072 10.911.395Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit17 67.055.069 62.110.523Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit17 -78.793.141 -51.199.128YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-194.291 101.164NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-194.291 101.164DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 591.989 490.825DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 397.698 591.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 398.440 592.331Ters Repo Alacakları7 0 2.501.541Diğer Alacaklar6 0 0Finansal Varlıklar8 3.520.200 12.544.070TOPLAM VARLIKLAR3.918.640 15.637.942YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 18.356 45.148TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.356 45.148TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.900.284 15.592.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 15.592.793 3.141.249Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)45.563 1.540.148Katılma Payı İhraç Tutarı (+)67.055.069 62.110.524Katılma Payı İade Tutarı (-)-78.793.141 -51.199.127TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 3.900.284 15.592.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.360.377 649.058Temettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -567.044 409.193Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-463.674 655.202Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ329.659 1.713.453Yönetim Ücretleri10 -245.379 -153.162Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -15.465 -4.855MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -357 -362Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri10 0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -9.560 -7.414Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -13.335 -7.512ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-284.096 -173.305ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.563 1.540.148NET DÖNEM KARI (ZARARI)45.563 1.540.148DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)45.563 1.540.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932028BIST