Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 20:41



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.493.741 -57.166.543
Net Dönem Karı (Zararı)
5.195.072 12.095.384
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.377.508 -10.047.834
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.891.631 -1.015.478
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.485.877 -9.032.356
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
25.784.858 -60.228.822
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.127.160 -331.650
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.182.112 1.829.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.729.906 -61.727.026
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
24.602.422 -58.181.272
Alınan Temettü
1.517.094 790.499
Alınan Faiz
12 374.225 224.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.753.647 57.377.550
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 159.870.556 73.838.627
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -186.624.203 -16.461.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-259.906 211.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-259.906 211.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
430.799 219.792
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 170.893 430.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 171.206 431.048
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.900.829 1.181.876
Ters Repo Alacakları
7 2.003.936 2.001.233
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 3.629.808 406.400
Finansal Varlıklar
8 59.755.589 82.817.272
TOPLAM VARLIKLAR
67.461.368 86.837.829
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 505.348 1.759.106
Diğer Borçlar
6 3.649.299 213.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.154.647 1.972.533
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
63.306.721 84.865.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 84.865.296 15.392.362
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.195.072 12.095.384
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
159.870.556 73.838.627
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-186.624.203 -16.461.077
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 63.306.721 84.865.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 374.537 224.979
Temettü Gelirleri
12 1.517.094 790.499
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 671.407 2.740.312
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.485.565 9.032.856
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.096 41.251
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.050.699 12.829.897
Yönetim Ücretleri
10 -1.631.879 -639.732
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -53.826 -27.490
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -1.487 -1.452
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -146.939 -49.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -21.496 -16.236
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.855.627 -734.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.195.072 12.095.384
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.195.072 12.095.384
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.195.072 12.095.384



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932029


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.386
Değişim :  -0,44% |  -6,09
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.395 En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,03 292.301 % 10,00  
SONME 35,94 3.925.103 % 9,98  
UZERB 45,64 449.052 % 9,98  
MERIT 224,00 1.363.712 % 9,97  
INTEM 42,14 3.820.932 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2191 8,2214 % 0,20  
Euro 9,9299 9,9556 % 0,23  
Sterlin 11,3942 11,4514 % 0,07  
Frank 8,9612 9,0151 % 0,12  
Riyal 2,1850 2,1960 % 0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.773 -3,94  
Altın Gr. 469 469 -0,16  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 25,96 25,99 -0,29  
Gümüş Gr. 6,88 6,89 -0,05  
B. Petrol 66,97 66,97 1,10  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru