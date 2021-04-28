***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:41
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.493.741 -57.166.543
Net Dönem Karı (Zararı)
5.195.072 12.095.384
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.377.508 -10.047.834
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.891.631 -1.015.478
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.485.877 -9.032.356
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
25.784.858 -60.228.822
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.127.160 -331.650
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.182.112 1.829.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.729.906 -61.727.026
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
24.602.422 -58.181.272
Alınan Temettü
1.517.094 790.499
Alınan Faiz
12 374.225 224.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.753.647 57.377.550
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 159.870.556 73.838.627
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -186.624.203 -16.461.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-259.906 211.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-259.906 211.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
430.799 219.792
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 170.893 430.799
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 171.206 431.048
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.900.829 1.181.876
Ters Repo Alacakları
7 2.003.936 2.001.233
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 3.629.808 406.400
Finansal Varlıklar
8 59.755.589 82.817.272
TOPLAM VARLIKLAR
67.461.368 86.837.829
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 505.348 1.759.106
Diğer Borçlar
6 3.649.299 213.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.154.647 1.972.533
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
63.306.721 84.865.296
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 84.865.296 15.392.362
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.195.072 12.095.384
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
159.870.556 73.838.627
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-186.624.203 -16.461.077
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 63.306.721 84.865.296
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 374.537 224.979
Temettü Gelirleri
12 1.517.094 790.499
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 671.407 2.740.312
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.485.565 9.032.856
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.096 41.251
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.050.699 12.829.897
Yönetim Ücretleri
10 -1.631.879 -639.732
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -53.826 -27.490
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -1.487 -1.452
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -146.939 -49.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -21.496 -16.236
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.855.627 -734.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.195.072 12.095.384
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.195.072 12.095.384
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.195.072 12.095.384
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932029
BIST