***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.493.741 -57.166.543Net Dönem Karı (Zararı)5.195.072 12.095.384NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.377.508 -10.047.834Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.891.631 -1.015.478Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.485.877 -9.032.356İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER25.784.858 -60.228.822Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.127.160 -331.650Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.182.112 1.829.854İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler26.729.906 -61.727.026FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR24.602.422 -58.181.272Alınan Temettü1.517.094 790.499Alınan Faiz12 374.225 224.230FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.753.647 57.377.550Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 159.870.556 73.838.627Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -186.624.203 -16.461.077YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-259.906 211.007NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-259.906 211.007DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ430.799 219.792DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 170.893 430.799Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 171.206 431.048Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 1.900.829 1.181.876Ters Repo Alacakları7 2.003.936 2.001.233Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar6 3.629.808 406.400Finansal Varlıklar8 59.755.589 82.817.272TOPLAM VARLIKLAR67.461.368 86.837.829YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 505.348 1.759.106Diğer Borçlar6 3.649.299 213.427TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.154.647 1.972.533TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)63.306.721 84.865.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 84.865.296 15.392.362Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.195.072 12.095.384Katılma Payı İhraç Tutarı (+)159.870.556 73.838.627Katılma Payı İade Tutarı (-)-186.624.203 -16.461.077TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 63.306.721 84.865.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 374.537 224.979Temettü Gelirleri12 1.517.094 790.499Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 671.407 2.740.312Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar4.485.565 9.032.856Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 2.096 41.251ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.050.699 12.829.897Yönetim Ücretleri10 -1.631.879 -639.732Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -53.826 -27.490MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -1.487 -1.452Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -146.939 -49.603Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -21.496 -16.236ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.855.627 -734.513ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.195.072 12.095.384NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.195.072 12.095.384DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.195.072 12.095.384http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932029BIST