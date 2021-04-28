***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.029.078 -11.751.852Net Dönem Karı (Zararı)1.034.348 2.655.273NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.370.947 -875.845Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.759.727 -1.898.868Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-611.220 1.023.023İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER13.606.673 -15.429.995Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler282.255 23.519İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.324.418 -15.453.514FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR12.270.074 -13.650.567Alınan Temettü1.759.004 1.898.715FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.923.239 11.519.372Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 42.187.775 36.107.852Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -56.111.014 -24.588.480YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.839 -232.480NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.839 -232.480DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ279.066 511.546DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 384.905 279.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 385.628 279.220Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları7 0 4.002.466Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar8 10.437.361 19.147.939TOPLAM VARLIKLAR10.822.989 23.429.625YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 330.535 48.280TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)330.535 48.280TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.492.454 23.381.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 23.381.345 9.206.700Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.034.348 2.655.273Katılma Payı İhraç Tutarı (+)42.187.775 36.107.852Katılma Payı İade Tutarı (-)-56.111.014 -24.588.480TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 10.492.454 23.381.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.759.727 1.898.868Temettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 284.981 36.405Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-610.496 1.023.025Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 54 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.434.266 2.958.298Yönetim Ücretleri10 -356.432 -271.293Performans Ücretleri10 0 0Saklama Ücretleri10 -18.177 -14.007MKK Ücretleri10 0 0Denetim Ücretleri10 -953 -726Danışmanlık Ücretleri10 0 0Kurul Ücretleri10 0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -8.445 -7.363Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -15.912 -9.636ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-399.919 -303.025ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.034.347 2.655.273NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.034.347 2.655.273DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.034.347 2.655.273http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932030BIST