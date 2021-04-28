***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:42
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.029.078 -11.751.852
Net Dönem Karı (Zararı)
1.034.348 2.655.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.370.947 -875.845
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.759.727 -1.898.868
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-611.220 1.023.023
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
13.606.673 -15.429.995
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
282.255 23.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.324.418 -15.453.514
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
12.270.074 -13.650.567
Alınan Temettü
1.759.004 1.898.715
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.923.239 11.519.372
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 42.187.775 36.107.852
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -56.111.014 -24.588.480
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.839 -232.480
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.839 -232.480
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
279.066 511.546
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 384.905 279.066
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 385.628 279.220
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 0 4.002.466
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
8 10.437.361 19.147.939
TOPLAM VARLIKLAR
10.822.989 23.429.625
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 330.535 48.280
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
330.535 48.280
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.492.454 23.381.345
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 23.381.345 9.206.700
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.034.348 2.655.273
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
42.187.775 36.107.852
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-56.111.014 -24.588.480
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 10.492.454 23.381.345
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.759.727 1.898.868
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 284.981 36.405
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-610.496 1.023.025
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 54 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.434.266 2.958.298
Yönetim Ücretleri
10 -356.432 -271.293
Performans Ücretleri
10 0 0
Saklama Ücretleri
10 -18.177 -14.007
MKK Ücretleri
10 0 0
Denetim Ücretleri
10 -953 -726
Danışmanlık Ücretleri
10 0 0
Kurul Ücretleri
10 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -8.445 -7.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -15.912 -9.636
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-399.919 -303.025
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.034.347 2.655.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.034.347 2.655.273
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.034.347 2.655.273
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932030
BIST