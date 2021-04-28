***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI234.333.782 -227.176.859Net Dönem Karı (Zararı)41.851.955 65.273.097NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-47.981.572 -46.143.748Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -46.843.890 -45.987.951Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.137.682 -155.797İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER193.619.509 -292.294.159Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler19.995.142 16.364Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-109.805 797.523İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler173.734.172 -293.108.046FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR187.489.892 -273.164.810Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 46.843.890 45.987.951FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-214.372.492 202.506.576Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 4.849.288.645 3.443.476.391Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -5.063.661.137 -3.240.969.815YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.961.290 -24.670.283NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.961.290 -24.670.283DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.620.441 36.290.724DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 31.581.731 11.620.441Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 31.908.702 11.620.441Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları7 20.040.000 86.053.293Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar6 37.410 51.222Finansal Varlıklar8 301.212.250 428.103.748TOPLAM VARLIKLAR353.198.362 525.828.704YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 1.247.422 1.357.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.247.422 1.357.227TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)351.950.940 524.471.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 524.471.477 256.691.801Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)41.851.955 65.273.097Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.849.288.645 3.443.476.391Katılma Payı İade Tutarı (-)-5.063.661.137 -3.240.969.812TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 351.950.940 524.471.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 46.843.890 45.987.451Temettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.958.618 29.279.727Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-810.711 -155.794Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 130.752 51.222ESAS FAALİYET GELİRLERİ55.122.549 75.162.606Yönetim Ücretleri10 -12.353.212 -9.005.954Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -544.163 -545.802MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -24.450 -30.558Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -200.998 -182.183Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -147.771 -125.012ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-13.270.594 -9.889.509ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.851.955 65.273.097NET DÖNEM KARI (ZARARI)41.851.955 65.273.097DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)41.851.955 65.273.097http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932032BIST