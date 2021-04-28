Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 20:42



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
234.333.782 -227.176.859
Net Dönem Karı (Zararı)
41.851.955 65.273.097
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-47.981.572 -46.143.748
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -46.843.890 -45.987.951
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.137.682 -155.797
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
193.619.509 -292.294.159
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
19.995.142 16.364
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-109.805 797.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
173.734.172 -293.108.046
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
187.489.892 -273.164.810
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 46.843.890 45.987.951
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-214.372.492 202.506.576
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 4.849.288.645 3.443.476.391
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -5.063.661.137 -3.240.969.815
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.961.290 -24.670.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.961.290 -24.670.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.620.441 36.290.724
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.581.731 11.620.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.908.702 11.620.441
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 20.040.000 86.053.293
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 37.410 51.222
Finansal Varlıklar
8 301.212.250 428.103.748
TOPLAM VARLIKLAR
353.198.362 525.828.704
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 1.247.422 1.357.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.247.422 1.357.227
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
351.950.940 524.471.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 524.471.477 256.691.801
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
41.851.955 65.273.097
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.849.288.645 3.443.476.391
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.063.661.137 -3.240.969.812
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 351.950.940 524.471.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 46.843.890 45.987.451
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.958.618 29.279.727
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-810.711 -155.794
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 130.752 51.222
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
55.122.549 75.162.606
Yönetim Ücretleri
10 -12.353.212 -9.005.954
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -544.163 -545.802
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -24.450 -30.558
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -200.998 -182.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -147.771 -125.012
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.270.594 -9.889.509
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.851.955 65.273.097
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
41.851.955 65.273.097
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
41.851.955 65.273.097



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932032


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.386
Değişim :  -0,44% |  -6,09
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.395 En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,03 292.301 % 10,00  
SONME 35,94 3.925.103 % 9,98  
UZERB 45,64 449.052 % 9,98  
MERIT 224,00 1.363.712 % 9,97  
INTEM 42,14 3.820.932 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2191 8,2214 % 0,20  
Euro 9,9299 9,9556 % 0,23  
Sterlin 11,3972 11,4543 % 0,10  
Frank 8,9660 9,0200 % 0,17  
Riyal 2,1861 2,1970 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 -2,71  
Altın Gr. 469 469 -0,25  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 26,01 26,04 -0,24  
Gümüş Gr. 6,89 6,89 -0,04  
B. Petrol 66,98 66,98 1,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru