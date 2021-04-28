***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:42
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
234.333.782 -227.176.859
Net Dönem Karı (Zararı)
41.851.955 65.273.097
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-47.981.572 -46.143.748
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -46.843.890 -45.987.951
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.137.682 -155.797
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
193.619.509 -292.294.159
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
19.995.142 16.364
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-109.805 797.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
173.734.172 -293.108.046
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
187.489.892 -273.164.810
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 46.843.890 45.987.951
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-214.372.492 202.506.576
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 4.849.288.645 3.443.476.391
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -5.063.661.137 -3.240.969.815
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.961.290 -24.670.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.961.290 -24.670.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.620.441 36.290.724
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.581.731 11.620.441
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.908.702 11.620.441
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 20.040.000 86.053.293
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 37.410 51.222
Finansal Varlıklar
8 301.212.250 428.103.748
TOPLAM VARLIKLAR
353.198.362 525.828.704
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 1.247.422 1.357.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.247.422 1.357.227
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
351.950.940 524.471.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 524.471.477 256.691.801
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
41.851.955 65.273.097
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.849.288.645 3.443.476.391
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.063.661.137 -3.240.969.812
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 351.950.940 524.471.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 46.843.890 45.987.451
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.958.618 29.279.727
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-810.711 -155.794
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 130.752 51.222
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
55.122.549 75.162.606
Yönetim Ücretleri
10 -12.353.212 -9.005.954
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -544.163 -545.802
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -24.450 -30.558
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -200.998 -182.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -147.771 -125.012
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.270.594 -9.889.509
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.851.955 65.273.097
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
41.851.955 65.273.097
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
41.851.955 65.273.097
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932032
BIST