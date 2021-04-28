***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:42
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
927.616.880 -887.549.449
Net Dönem Karı (Zararı)
83.563.775 79.852.987
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-116.897.862 -47.433.950
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -104.355.963 -67.395.346
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.541.899 19.961.396
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
853.225.430 -983.994.360
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.673.792 -23.206.831
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.054.825 818.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
844.496.813 -961.606.450
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
819.891.343 -951.575.323
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 107.725.537 64.025.874
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.069.031.199 1.002.348.158
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.014.056.228 1.421.275.839
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -3.083.087.427 -418.927.681
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-141.414.319 114.798.709
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-141.414.319 114.798.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 142.044.822 27.246.113
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 630.503 142.044.822
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 631.445 145.414.395
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
12 3.914.358 9.186.808
Ters Repo Alacakları
7 14.027.616 650.111.421
Takas Alacakları
6 15.526.008 23.115.330
Diğer Alacaklar
6 118.018 91.501
Finansal Varlıklar
8 312.423.379 503.022.984
Diğer Varlıklar
2.889.013
TOPLAM VARLIKLAR
349.529.837 1.330.942.439
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 7.579.135 3.524.309
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.579.135 3.524.309
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
341.950.702 1.327.418.130
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 1.327.418.125 245.216.980
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
83.563.775 79.852.987
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.014.056.229 1.421.275.844
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.083.087.427 -418.927.681
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 341.950.702 1.327.418.130
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 104.355.963 67.395.346
Temettü Gelirleri
12 977.155 53.641
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 7.379.337 314.665
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-12.540.958 19.961.397
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 316.541 754.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
100.488.038 88.479.310
Yönetim Ücretleri
10 -14.505.042 -7.242.452
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -943.347 -517.180
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -23.497 -30.185
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.127.442 -618.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -324.935 -218.095
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.924.263 -8.626.323
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.563.775 79.852.987
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
83.563.775 79.852.987
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
83.563.775 79.852.987
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932035
BIST