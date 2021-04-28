***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI927.616.880 -887.549.449Net Dönem Karı (Zararı)83.563.775 79.852.987NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-116.897.862 -47.433.950Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -104.355.963 -67.395.346Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-12.541.899 19.961.396İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER853.225.430 -983.994.360Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.673.792 -23.206.831Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.054.825 818.921İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler844.496.813 -961.606.450FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR819.891.343 -951.575.323Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 107.725.537 64.025.874FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.069.031.199 1.002.348.158Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 2.014.056.228 1.421.275.839Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -3.083.087.427 -418.927.681YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-141.414.319 114.798.709Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-141.414.319 114.798.709DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 142.044.822 27.246.113DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 630.503 142.044.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 631.445 145.414.395Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri12 3.914.358 9.186.808Ters Repo Alacakları7 14.027.616 650.111.421Takas Alacakları6 15.526.008 23.115.330Diğer Alacaklar6 118.018 91.501Finansal Varlıklar8 312.423.379 503.022.984Diğer Varlıklar2.889.013TOPLAM VARLIKLAR349.529.837 1.330.942.439YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 7.579.135 3.524.309TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.579.135 3.524.309TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)341.950.702 1.327.418.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 1.327.418.125 245.216.980Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)83.563.775 79.852.987Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.014.056.229 1.421.275.844Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.083.087.427 -418.927.681TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 341.950.702 1.327.418.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 104.355.963 67.395.346Temettü Gelirleri12 977.155 53.641Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 7.379.337 314.665Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-12.540.958 19.961.397Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 316.541 754.261Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ100.488.038 88.479.310Yönetim Ücretleri10 -14.505.042 -7.242.452Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -943.347 -517.180MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -23.497 -30.185Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -1.127.442 -618.411Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -324.935 -218.095ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-16.924.263 -8.626.323ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.563.775 79.852.987NET DÖNEM KARI (ZARARI)83.563.775 79.852.987DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)83.563.775 79.852.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932035BIST