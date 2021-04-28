***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.322.656 5.891.607Net Dönem Karı (Zararı)15.934.791 18.684.698NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.378.600 -4.418.180Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -7.601.533 -10.446.638Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler9.980.133 6.028.458İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.592.288 -18.745.967Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-26.580 22.112Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.794.306 -289.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.360.014 -18.478.879FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR12.721.103 -4.479.449Alınan Faiz12 7.601.553 10.371.056FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.895.782 -5.385.615Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 79.002.968 61.880.312Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -98.898.750 -67.265.927YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)426.874 505.992NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)426.874 505.992DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.459.499 953.507DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.886.373 1.459.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.887.878 1.535.080Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 4.782.763 2.976.449Ters Repo Alacakları7 3.005.918 15.509.552Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar6 26.580Finansal Varlıklar8 88.854.962 80.703.705TOPLAM VARLIKLAR98.558.101 100.724.786YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.946.074 151.768TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.946.074 151.768TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)96.612.027 100.573.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 100.573.018 87.273.935Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15.934.791 18.684.698Katılma Payı İhraç Tutarı (+)79.002.968 61.880.312Katılma Payı İade Tutarı (-)-98.898.750 -67.265.927TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 96.612.027 100.573.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 7.095.970 9.504.884Temettü Gelirleri12 505.563 941.754Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 213.645 3.368.976Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar9.981.638 6.028.458Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 209 389.252ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.797.025 20.233.324Yönetim Ücretleri9 -1.508.248 -1.299.931Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri9 -206.993 -145.105MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri9 -8.685 -8.585Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri9 0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -86.896 -59.539Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -51.412 -35.466ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.862.234 -1.548.626ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.934.791 18.684.698NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.934.791 18.684.698DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.934.791 18.684.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932037BIST