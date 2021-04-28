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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 20:42



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.322.656 5.891.607
Net Dönem Karı (Zararı)
15.934.791 18.684.698
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.378.600 -4.418.180
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.601.533 -10.446.638
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.980.133 6.028.458
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.592.288 -18.745.967
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-26.580 22.112
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.794.306 -289.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.360.014 -18.478.879
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
12.721.103 -4.479.449
Alınan Faiz
12 7.601.553 10.371.056
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.895.782 -5.385.615
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 79.002.968 61.880.312
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -98.898.750 -67.265.927
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
426.874 505.992
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
426.874 505.992
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.459.499 953.507
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.886.373 1.459.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.887.878 1.535.080
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.782.763 2.976.449
Ters Repo Alacakları
7 3.005.918 15.509.552
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 26.580
Finansal Varlıklar
8 88.854.962 80.703.705
TOPLAM VARLIKLAR
98.558.101 100.724.786
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.946.074 151.768
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.946.074 151.768
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
96.612.027 100.573.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 100.573.018 87.273.935
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.934.791 18.684.698
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
79.002.968 61.880.312
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-98.898.750 -67.265.927
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 96.612.027 100.573.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.095.970 9.504.884
Temettü Gelirleri
12 505.563 941.754
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 213.645 3.368.976
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.981.638 6.028.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 209 389.252
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.797.025 20.233.324
Yönetim Ücretleri
9 -1.508.248 -1.299.931
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
9 -206.993 -145.105
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
9 -8.685 -8.585
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
9 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -86.896 -59.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -51.412 -35.466
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.862.234 -1.548.626
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.934.791 18.684.698
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.934.791 18.684.698
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.934.791 18.684.698



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932037


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