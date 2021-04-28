***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.676.242 -31.742.541Net Dönem Karı (Zararı)6.341.036 6.299.003NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.523.270 -5.388.866Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -8.288.507 -5.678.273Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-234.763 289.407İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER38.571.381 -38.324.809Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler553.965 66.357İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler38.017.416 -38.391.166FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR36.389.147 -37.414.672Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 8.287.095 5.672.131FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.592.823 31.785.463Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 170.628.075 67.567.467Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -215.220.898 -35.782.004YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.419 42.922NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.419 42.922DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ651.238 608.316DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 734.657 651.238Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 736.069 657.380Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları7 10.139.322 15.475.034Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar8 14.341.294 48.057.236Diğer Varlıklar1.275.145TOPLAM VARLIKLAR26.491.830 64.189.650YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 663.885 109.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)663.885 109.919TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)25.827.945 64.079.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 64.079.731 25.995.265Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.341.036 6.299.003Katılma Payı İhraç Tutarı (+)170.628.075 67.567.467Katılma Payı İade Tutarı (-)-215.220.897 -35.782.004TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 25.827.945 64.079.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 8.288.507 5.678.273Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -488.276 953.277Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -233.350 289.407Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.566.890 6.920.957Yönetim Ücretleri10 -1.100.790 -524.414Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -63.814 -61.611MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -9.709 -6.695Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri10 -13.436 -684Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -16.009 -11.938Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -22.097 -16.612ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.225.855 -621.954ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.341.035 6.299.003NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.341.035 6.299.003DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.341.035 6.299.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932038BIST