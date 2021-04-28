***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:43
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.676.242 -31.742.541
Net Dönem Karı (Zararı)
6.341.036 6.299.003
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.523.270 -5.388.866
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.288.507 -5.678.273
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-234.763 289.407
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
38.571.381 -38.324.809
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
553.965 66.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
38.017.416 -38.391.166
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
36.389.147 -37.414.672
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 8.287.095 5.672.131
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.592.823 31.785.463
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 170.628.075 67.567.467
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -215.220.898 -35.782.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.419 42.922
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.419 42.922
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
651.238 608.316
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 734.657 651.238
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 736.069 657.380
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 10.139.322 15.475.034
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
8 14.341.294 48.057.236
Diğer Varlıklar
1.275.145
TOPLAM VARLIKLAR
26.491.830 64.189.650
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 663.885 109.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
663.885 109.919
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.827.945 64.079.731
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 64.079.731 25.995.265
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.341.036 6.299.003
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
170.628.075 67.567.467
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-215.220.897 -35.782.004
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 25.827.945 64.079.731
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 8.288.507 5.678.273
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -488.276 953.277
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -233.350 289.407
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.566.890 6.920.957
Yönetim Ücretleri
10 -1.100.790 -524.414
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -63.814 -61.611
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -9.709 -6.695
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 -13.436 -684
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -16.009 -11.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -22.097 -16.612
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.225.855 -621.954
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.341.035 6.299.003
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.341.035 6.299.003
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.341.035 6.299.003
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932038
BIST