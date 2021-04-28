***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:43
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-231.422 -439.962
Net Dönem Karı (Zararı)
1.197.277 2.617.577
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.082.262 364.866
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -929.999 -1.042.885
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.152.263 1.407.751
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-276.436 -4.465.289
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.940
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.774 159.941
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-273.270 -4.625.230
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.161.421 -1.482.846
Alınan Faiz
12 929.999 1.042.884
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.014.628 842.937
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 26.103.021 8.290.852
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -25.088.393 -7.447.915
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
783.206 402.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
783.206 402.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
476.343 73.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.259.549 476.343
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.268.318 476.574
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 361.211 377.990
Ters Repo Alacakları
7 4.007.825 5.003.082
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
8 13.249.582 10.820.550
Diğer Varlıklar
4.940
TOPLAM VARLIKLAR
18.891.876 16.678.196
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 188.380 186.605
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
188.380 186.605
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.703.496 16.491.591
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 16.491.591 13.031.077
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.197.277 2.617.577
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.103.021 8.290.852
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-25.088.393 -7.447.915
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 18.703.496 16.491.591
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 929.999 1.042.885
Temettü Gelirleri
12 76.909 158.186
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.831.311 245.762
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.143.494 1.407.752
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 51 51.442
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.694.776 2.906.027
Yönetim Ücretleri
10 -254.577 -210.983
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -166.097 -56.201
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -1.189 -939
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -39.654 -11.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -35.982 -9.162
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-497.499 -288.450
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.197.277 2.617.577
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.197.277 2.617.577
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.197.277 2.617.577
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932040
BIST