***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-231.422 -439.962Net Dönem Karı (Zararı)1.197.277 2.617.577NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.082.262 364.866Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -929.999 -1.042.885Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.152.263 1.407.751İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-276.436 -4.465.289Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.940Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.774 159.941İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-273.270 -4.625.230FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.161.421 -1.482.846Alınan Faiz12 929.999 1.042.884FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.014.628 842.937Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 26.103.021 8.290.852Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -25.088.393 -7.447.915YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)783.206 402.975NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)783.206 402.975DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ476.343 73.368DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.259.549 476.343Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.268.318 476.574Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 361.211 377.990Ters Repo Alacakları7 4.007.825 5.003.082Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar8 13.249.582 10.820.550Diğer Varlıklar4.940TOPLAM VARLIKLAR18.891.876 16.678.196YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 188.380 186.605TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)188.380 186.605TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.703.496 16.491.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 16.491.591 13.031.077Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.197.277 2.617.577Katılma Payı İhraç Tutarı (+)26.103.021 8.290.852Katılma Payı İade Tutarı (-)-25.088.393 -7.447.915TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 18.703.496 16.491.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 929.999 1.042.885Temettü Gelirleri12 76.909 158.186Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.831.311 245.762Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.143.494 1.407.752Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 51 51.442ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.694.776 2.906.027Yönetim Ücretleri10 -254.577 -210.983Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -166.097 -56.201MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -1.189 -939Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri10 0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -39.654 -11.165Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -35.982 -9.162ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-497.499 -288.450ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.197.277 2.617.577NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.197.277 2.617.577DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.197.277 2.617.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932040BIST