***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:44
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.593.338 -43.147.994
Net Dönem Karı (Zararı)
44.531.288 9.765.767
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
27.220.313 9.087.043
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.695.175 -224.527
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
29.915.488 9.311.570
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-128.040.114 -62.225.147
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.638.239 -40.397
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
292.442 69.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-123.694.317 -62.254.137
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-56.288.513 -43.372.337
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 2.695.175 224.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.437.446 44.519.073
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 399.035.752 67.731.253
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -346.598.306 -23.212.180
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.155.892 1.371.079
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.155.892 1.371.079
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.767.310 396.231
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 611.418 1.767.310
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 611.905 1.767.493
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.560.787 723.469
Ters Repo Alacakları
7 6.011.783 7.004.315
Diğer Alacaklar
6 4.678.636 40.397
Finansal Varlıklar
8 167.849.293 74.915.555
TOPLAM VARLIKLAR
181.712.404 84.451.229
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 419.967 127.525
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
419.967 127.525
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
181.292.437 84.323.704
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 84.323.703 30.038.864
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
44.531.288 9.765.767
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
399.035.752 67.731.253
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-346.598.306 -23.212.180
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 181.292.437 84.323.704
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.695.175 224.527
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 15.165.497 1.006.599
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
29.915.975 9.311.570
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
142.843 112.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 58.476 61.566
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.977.966 10.716.672
Yönetim Ücretleri
10 -2.933.515 -746.534
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -234.128 -107.450
Denetim Ücretleri
10 -228 -3.241
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -139.888 -14.551
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -138.920 -79.129
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.446.679 -950.905
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.531.287 9.765.767
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
44.531.287 9.765.767
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
44.531.287 9.765.767
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932042
BIST