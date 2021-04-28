***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.593.338 -43.147.994Net Dönem Karı (Zararı)44.531.288 9.765.767NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER27.220.313 9.087.043Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.695.175 -224.527Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler29.915.488 9.311.570İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-128.040.114 -62.225.147Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.638.239 -40.397Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler292.442 69.387İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-123.694.317 -62.254.137FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-56.288.513 -43.372.337Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 2.695.175 224.343FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.437.446 44.519.073Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 399.035.752 67.731.253Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -346.598.306 -23.212.180YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.155.892 1.371.079Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.155.892 1.371.079DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.767.310 396.231DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 611.418 1.767.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 611.905 1.767.493Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 2.560.787 723.469Ters Repo Alacakları7 6.011.783 7.004.315Diğer Alacaklar6 4.678.636 40.397Finansal Varlıklar8 167.849.293 74.915.555TOPLAM VARLIKLAR181.712.404 84.451.229YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 419.967 127.525TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)419.967 127.525TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)181.292.437 84.323.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 84.323.703 30.038.864Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)44.531.288 9.765.767Katılma Payı İhraç Tutarı (+)399.035.752 67.731.253Katılma Payı İade Tutarı (-)-346.598.306 -23.212.180TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 181.292.437 84.323.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.695.175 224.527Temettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 15.165.497 1.006.599Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar29.915.975 9.311.570Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri142.843 112.410Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 58.476 61.566ESAS FAALİYET GELİRLERİ47.977.966 10.716.672Yönetim Ücretleri10 -2.933.515 -746.534Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -234.128 -107.450Denetim Ücretleri10 -228 -3.241Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri10 0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -139.888 -14.551Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -138.920 -79.129ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.446.679 -950.905ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.531.287 9.765.767NET DÖNEM KARI (ZARARI)44.531.287 9.765.767DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)44.531.287 9.765.767http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932042BIST